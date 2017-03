Audiência pública será realizada para discutir Uber em Dourados

Dourados, na noite desta segunda feira (06), a presidente da Casa de Leis, Daniela Hall, propôs uma audiência publica entre a população e as partes envolvidas, como taxista, representantes da Aplic MS, entre outros para discutir sobre veículos particulares no transporte de passageiros e que funcionam através de aplicativos, como por exemplo, o Uber. A proposta teve a aprovação de todos os colegas de casa e deve acontecer no dia 24 de março.

Antes da sessão, ela falou com a reportagem do Dourados News sobre o assunto e o pedido de audiência.

"Na verdade inicialmente nós tínhamos pensado em propor a lei já no dia de hoje, mas conversando e pensamos e medindo os prós e contras, decidimos apenas protocolar na casa o pedido de audiência pública que vai ser realizada no dia 24 de março, e depois dela que nós vamos filtrar todas as informações, todo o posicionamento e realmente, após essa discussão com a população e sociedade é que vamos formatar a lei para ela ir para votação", disse a vereadora.

O uso de aplicativos no transporte pago como o Uber, vem causando muita polêmica desde o surgimento surgiu em 2014, já que na maioria dos casos apresentam preços mais atrativos do que os mostrados pelos táxis.

Diante disso em 2015, os taxistas da cidade se mobilizaram e solicitaram uma lei municipal para proibir o uso de aplicativos desse tipo em Dourados, quando o sindicato da categoria procurou o vereador Cido Medeiros (DEM) pedindo a aprovação dessa lei pela Câmara e assim surgiu a Lei número 4.084, veja aqui.

Ela foi aprovada pelos vereadores em 2015 e "dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas, no âmbito do Município de Dourados, e dá outras providências", no entanto apenas em 10 de fevereiro de 2017 foi promulgada pela presidente da Câmara de Vereadores do município, Daniela Hall (PSD).

Durante o uso da tribuna para expor suas propostas na noite desta segunda (06), o vereador Cido Medeiros falou do Uber. Ele lembrou ainda sobre a visita de um representante da Aplic MS (Associação de Transportes de Passageiros de Aplicativos de Carona Remunerada e de Motoristas Autônomos de Mato Grosso do Sul) que esteve visitando a cidade.

"A Uber é irregular. Vou falar pela classe mais fraca que é o trabalhador, os taxistas. Na semana passada veio uma pessoa de Campo Grande e disse ser representante da Uber, mas que negócio é esse a Uber é irregular. Em 2016, foi pedido a abertura de mais oito vagas para taxistas, porém falaram que a cidade não comportava e agora vai ter para Uber, fica o meu questionamento" disse o vereador na tribuna.

Ao fazer o uso da palavra, Hall antes de propôr a audiência se disse ser a favor do trabalhador e ainda citou uma enquete que foi proposta pelo Dourados News sobre ser a favor ou contra o aplicativo.

"Quero falar sobre o requerimento do pedido de audiência pública para nós discutirmos o âmbito do transporte de passageiro, os populares Uber. Eu também defendo a classe dos trabalhadores e que essa mesma classe em todas as grandes capitais são usuários desses aplicativos. Então a minha proposta nesse momento, inicialmente a minha ideia era de já propor um projeto de lei, mas achei melhor trazer essa discussão a essa casa, e fazer uma audiência pública reunindo todas as partes interessadas, e tenho uma lista de pessoas que eu pretendo convidar para participar dessa audiência. E se os senhores tiverem alguma sugestão possam também trazer para este plenário e contribuir para a nossa audiência pública. Essa semana, não sei se vocês viram mas no site Dourados News tivemos uma enquete se era contra ou a favor da lei que nós promulgamos aqui, ou seja a favor dos aplicativos e o resultado dessa enquete nos mostrou que 88% da população é a favor desses aplicativos, essa porcentagem é bastante alta, com isso quero trazer essa discussão", disse Daniela.

O presidente da Aplic/MS (Associação de Transportes de Passageiros de Aplicativos de Carona Remunerada e de Motoristas Autônomos de Mato Grosso do Sul) , Paulo Pinheiro, em entrevista disse acreditar na regulamentação do transporte pago através de aplicativos, como por exemplo o Uber, no município,