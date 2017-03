Prefeitura de Dourados convoca 327 concursados para diversas áreas

A Prefeitura de Dourados convocou mais 327 aprovados no concurso público de provas e títulos realizado no final de 2016. São servidores que vão atuar nas secretarias de Saúde, de Assistência Social, de Cultura, de Administração, de Infraestrutura, de Educação, de Serviços Urbanos, de Desenvolvimento Econômico e outros setores. Essa é uma determinação da prefeita Délia Razuk (PR), que iniciou no dia 1º de janeiro sua gestão à frente do município distante 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a administração municipal, esses concursados também vão atuar na Controladoria do Município, na Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) e no Iman (Instituto do Meio Ambiente). A maior parte deles, 161, ficarão na pasta de saúde, comandada pelo médico Renato Vidigal.

“Nosso compromisso é de resolver todas as pendências existentes e garantir às pessoas que buscam uma colocação no Serviço Público as condições ideais para que essa atividade seja exercida com dignidade, respeito e principalmente o compromisso com a qualidade do trabalho que deve ser prestado à população”, pontuou a prefeita, conforme divulgado pela prefeitura.

Em edição suplementar do Diário Oficial do Município publicada na tarde de segunda-feira (6), constam os editais de inscrição para cada cargo. A perícia médica será realizada de 3 a 7 de abril. Segundo a prefeitura, “se necessário, havendo a obrigatoriedade de novas perícias, nova convocação será publicada no Diário Oficial do dia 10 de abril para realização entre os dias 25 a 27 de abril”.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Dourados, a posse desses 327 novos servidores públicos municipais aprovados em concurso está agendada para os dias 2 e 5 de maio. O local é o auditório do CAM (Centro Administrativo Municipal), na sede do Poder Executivo.

Desde que assumiu o comando da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, Délia Razuk já havia convocado outros 328 servidores aprovados em concurso público para atuação vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

