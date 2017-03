Sicredi prepara logística ambiental em área onde vai instalar nova agência de Dourados

A Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS, que em breve vai inaugurar a agência centro de Dourados, localizada na avenida Weimar Gonçalves Torres esquina com a rua Melvin Jones, revitalizou com recursos próprios o canteiro central da via lateral das novas instalações da agência, com intuito de implementar o aspecto visual do paisagismo urbano da cidade.

O plantio das mudas de Ipê foi realizado quinta-feira (3) passada, e contou com a participação dos representantes da Cooperativa, entre eles, o presidente da Sicredi Centro-Sul MS Sadi Masiero, o vice-presidente Edilson Antonio Lazzarini, o conselheiro de administração Eduardo Correa da Silva, o conselheiro consultivo Rogério Dierings, o diretor executivo Giorgio Martins Bonato, o diretor de operações Antonio Carlos Peres, os assessores da Cooperativa Vinicius Ferri Flores e Alessandro Azambuja e o conselheiro fiscal da Central Sicredi Brasil Central Giancarlo de Souza Silveira.

O projeto de revitalização foi elaborado pela Prefeitura com orientação para o plantio de Ipês, que substituíram as árvores ali existentes, já que não eram recomendadas para vias públicas. Os Ipês são árvores muito utilizadas em canteiros no município de Dourados, por sua florada exuberante e também pelo fato de não causar danos a infraestrutura do município.

Sustentabilidade

Pensando no futuro do planeta, a Sicredi Centro-Sul MS também adotará diversas medidas sustentáveis na edificação das novas estruturas. O novo prédio será totalmente adaptado para captação de água pluvial que será reaproveitada diminuindo o consumo do líquido. A Cooperativa também irá instalar coletores de lixo na via pública nas proximidades da agência contribuindo para a limpeza e o embelezamento da cidade.

Visando a economia de energia elétrica, também estão sendo instaladas aproximadamente 60 placas de energia solar, gerando energia limpa e renovável e contribuindo para o meio ambiente. Além disso, as estruturas contam com amplas janelas e sistema de pele de vidro com proteção de raios UVA e UVB, segundo informa a assessoria da instituição.