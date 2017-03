Bombeiros vão apagar incêndio em casa e encontram lava-rápido em chamas

Bombeiros do 2º Grupamento tiveram de controlar dois incêndios na manhã desta terça-feira (14) em Dourados, cidade a 233 km de Campo Grande. As chamas atingiram uma residência e um lava-rápido no Grande Jóquei Clube, região leste da cidade. Apesar do mesmo bairro, as ocorrências foram em endereços diferentes.

De acordo com o serviço de comunicação da corporação, as equipes foram acionadas antes das 6h para controlar incêndio em uma residência na Rua Alfenas, em frente ao número 2.060, no bairro Estrela Verá.

Quando seguiam para o endereço, as equipes se depararam com o incêndio no lava-rápido, também na Rua Alfenas, mas no cruzamento com a Rua Avaré, no Jóquei Clube. No local, uma carreta Scania que estava estacionada no pátio também foi atingida pelo fogo e ficou com a cabine destruída.

A polícia vai investigar os casos, mas já existe suspeita de que o incêndio no lava-rápido tenha sido provocado por vândalos durante a madrugada.

Fonte: CampoGrandeNews