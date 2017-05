Câmara homenageia personalidades do agronegócio durante a Expoagro

Ao todo serão 25 agraciados que receberão o diploma de Honra ao Mérito durante a sessão solene A sessão solene da Câmara de Dourados, que será realizada nesta quarta-feira, dia 17 de maio, no auditório do Sindicato Rural durante a 53ª Expoagro, irá homenagear empresas pioneiras da cidade, expositores e produtores rurais que contribuem para o agronegócio no município.

O evento será realizado pela Câmara de Vereadores em parceria com o Sindicato Rural e está previsto para as 18 horas. Os agraciados receberão o diploma de Honra ao Mérito.

De acordo com a vereadora e presidente da Casa de Leis, Daniela Hall (PSD), a Expoagro movimenta a economia de Dourados e nada mais justo, do que homenagear ‘quem de fato fomenta o agronegócio no município’.

Daniela afirma ainda que este ano, além das personalidades ligadas ao segmento, as empresas também receberão o reconhecimento da Casa. "Buscamos junto ao Sindicato Rural homenagear as pessoas e empresas que atuam prontamente no desenvolvimento e crescimento do município através de suas atividades", explica.

Ela pontuou ainda que "a região tem se tornado destaque no cenário nacional do agronegócio devido ao comprometimento e investimento, tanto de produtores rurais quanto das empresas, no sentido de alavancar a economia do Mato Grosso do Sul", explica a vereadora.

Homenageados

Entre as personalidades homenageadas estão; Andréia Irala de Almeida é agricultora, trabalha na empresa Agrosório, empreendedora da Central de Economia Solidaria de Dourados (ECASOL) e membro da ONG ‘Mulheres em Movimento’;

Carlos Humberto Rodrigues Flores é técnico em agropecuária, atuou por 10 anos na Embrapa no setor de pesquisa, atualmente trabalha no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS);

Célio Vilella de Andrade é veterinário, presidente da Associação Atlética Acadêmica de Medicina Veterinária e vice-presidente do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária e presidente da comissão de assuntos fundiários do Sindicato Rural de Dourados;

Marina Rocha Carvalho é pecuarista pioneira na cidade, atua há mais de 14 anos a frente da Nelore durante feiras em Dourados, ela também é empresária no ramo de turismo;

Irineu Darcio Schwambach agropecuarista e fundador do ‘Grupo de Plantio na Palha de Dourados’; Lúcio Damália é técnico agrícola, agricultor, faz parte do conselho de vice-presidentes da Famasul, é diretor regional da Aprosoja-MS e tesoureiro da federação Brasileira de Plantio Direto na Palha e Irrigação e atualmente é presidente do Sindicato Rural de Dourados;

Ernst Ferter agropecuarista e pioneiro na produção de óleo vegetal derivados de girassol, crambi e pinhão manso;

Luiz Carlos Ferreira de Souza é engenheiro agrônomo, doutor na área de fitotecnia, professor na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

Já as empresas são Sicredi, Coperplan, Camby, Embrapa, Comid, Agromáquina Toninho, Pantanal Peças, Senar-MS, Grupo Plantio na Palha, Associação de Mulheres Rurais, Rural Center, Aeagran, Leiloboi, Crea, Fundação MS, Matra e Agraer.