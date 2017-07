Agetran instala semáforo no cruzamento da Monte Castelo com a Bela Vista

A Prefeitura de Dourados, através da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), promove uma mudança na sinalização semafórica da rua Monte Castelo, no Jardim São Pedro. O aparelho que regula o trânsito no cruzamento da via com a avenida Hayel Bon Faker será desativado e transferido para o cruzamento com a rua Bela Vista, a uma quadra do local.

Segundo o diretor-presidente da Agetran, Carlos Fábio, é importante que os motoristas que passam pela região estejam atentos à mudança que será finalizada na quinta-feira. Os postes para os semáforos já estão instalados e as faixas para pedestre pintadas.

Ainda segundo Carlos Fábio, a mudança visa solucionar dois problemas na região. O primeiro, o grande fluxo de veículos no cruzamento da rua Bela Vista com Monte Castelo, vias de acesso para uma região com mais de 50 mil habitantes. O segundo, a desativação do semáforo no cruzamento com a Hayel Bon Faker, que se apresentou desnecessário no local.

"Analisamos e, junto da petição dos cidadãos que utilizam a via, o estudo comprovou a maior necessidade de um semáforo no cruzamento da Monte Castelo com a Bela Vista. Ali, um aparelho com três tempos vai contribuir para regular o tráfego em horários de pico", disse.

A Agetran segue analisando propostas e pedidos de instalação de semáforos em diversos pontos da cidade. Recentemente, no cruzamento das ruas João Rosa Goes e Monte Alegre, um semáforo resolveu um problema que ocorria há anos. "Aos poucos vamos trabalhando para deixar o trânsito melhor em Dourados. Há muito que fazer, mas não estamos parados", disse Carlos Fábio.