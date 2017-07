Em parceria com o Exército, Agetran recebe sistema digital de comunicação

Mais um avanço na estrutura de trabalho foi alcançado pela Prefeitura de Dourados, desta vez, com a parceria junto ao Comando Militar do Oeste do Exército Brasileiro que permitiu equipar a Agetran(Agência Municipal de Transporte e Trânsito) com aparelhos de radiotransmissão. A melhoria é possível através da instalação de um moderno sistema digital de comunicações, implantado em parceria com a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada fazendo parte do Sistema Nacional de Comunicações Críticas.

A informação foi dada pelo diretor-presidente da Agência, Carlos Fabio, que comemorou o avanço e a parceria com o Exército Brasileiro. "Os agentes de trânsito se comunicavam com celulares e em contato com o Exército conseguimos uma parceria e recebemos 15 aparelhos radiotransmissores, uma base fixa e 3 veiculares que vai melhorar a comunicação entre os agentes", disse.

São aparelhos rádio portáteis da marca Motorola APX 2000 (tipo HT) que utilizam uma frequência cedida pela Companhia de Comunicação Mecanizada do Exército, e tem abrangência em um raio de mais de 60 km, possibilitando, por exemplo, que um atendimento em distritos mantenha comunicação constante com a base. A integração dos equipamentos será feita pelo sistema de antenas da 4ª Brigada, que cobre a cidade de Dourados.

Segundo o agente Leandro Santos, que é técnico de serviços semafóricos, a cedência dos aparelhos permitem que toda a comunicação seja feita em tempo real e com qualidade. "Melhorou significativamente o trabalho porque eliminou os problemas que tínhamos com cobertura da telefonia. O aparelho digital, por exemplo, permite uma comunicação em rede, sem ruído e com ampla cobertura", disse.

Recentemente, a Agetran adquiriu um caminhão com cesta isolada, para efetuar os reparos e as melhorias em semáforos e sinalização vertical. Com a meta de reduzir problemas no trânsito douradense, estas são ações que permitem avanço.