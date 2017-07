Prefeita recebe Núcleo Pedagógico da Semed

A prefeita Délia Razuk recebeu na manhã desta quarta-feira (19) uma comissão do Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, que apresentou todo o trabalho que tem sido realizado no âmbito da Rede Municipal de Ensino para que a cidade de Dourados avance no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

Com a presença da secretária de Educação Denize Portolann e da secretária de Governo Patricia Donzelli Bulcão, a reunião contou com integrantes dos vários setores do Núcleo que falaram das atividades pedagógicas e psicossociais desenvolvidas. A prefeita acompanhou toda a explanação e fez questão de parabenizar os profissionais envolvidos. "Estou encantada com o amor que vocês têm demonstrado com a educação. Ouvindo os relatos e presenciando o relatório, é animador pensar que a educação, com o empenho de todos pode melhorar muito", disse.

Considerado o coração da educação municipal, já que desempenha um papel de primeiro encaminhamento das várias atividades ao longo da vida do aluno, o Núcleo Pedagógico comemorou também o fato de manter uma agenda com a prefeita, algo que não havia ocorrido com administrações anteriores. "O fato de haver uma reunião pela qual o administrador consegue ter a dimensão do trabalho que é desempenhado e do que precisa ser feito já é um avanço. Por isso gostaria de agradecer a receptividade da prefeita, em nome de todas as pessoas aqui presentes", disse a secretária.

Entre outros assuntos importantes, a prefeita foi inteirada de atividades como as realizadas no contexto do Pnaic (Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa), educação indígena, Novo Mais Educação, que atende mais de 6 mil alunos e as ações da Educação Especial, que atende mais de 530 alunos na Reme.

"Hoje, com todas as ações desenvolvidas e, diante da necessidade de se acompanhar os alunos desde as séries iniciais até a faculdade, a educação especial tem apresentado avanços e já se torna referência quando as demais instituições precisam lidar com esta atividade. Além do mais, todas as outras atividades tem recebido capacitação e aporte para que os índices do Ideb sejam satisfatórios", disse a secretária Denize.

Com vistas a manter bons índices do Ideb, todas as atividades foram explicadas à prefeita Délia, que recebeu os relatórios de cada setor e se colocou à disposição dos educadores para contribuir ainda mais com os avanços. "Só tenho a agradecer a vocês por me deixarem a par de tudo que vocês têm desempenhado", finalizou a prefeita.

Fonte dourados news