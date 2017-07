PPS realiza no sábado Encontro Regional em Dourados

O Partido Popular Socialista – PPS, realiza neste sábado (22), em Dourados, seu Encontro Regional. O evento, que acontece na Câmara Municipal terá a participação de diversos municípios.

Além de Dourados estarão presentes representantes de Fátima do Sul, Glória de Dourados, Naviraí, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Caarapó, Ivinhema Novo Horizonte do Sul e Deodápolis, entre outros. Já foram confirmadas as presenças de Athayde Néry (secretário estadual de Cultura), do presidente do diretório estadual Milton Silveira, do secretário estadual adjunto de administração Édio Viegas, Cléber Marinho e Ricardo Maia.

Durante o encontro que terá início às 8h, serão tratados assuntos importantes, como os congressos municipais e das eleições de 2018. Também deverão acontecer novas filiações, consolidando ainda mais o partido em Dourados.

O PPS tem hoje no município o vice-prefeito Marisvaldo Zeuli e o vereador Silas Zanata ocupando cargos eletivos, assim como um dos mais votados a vereador, Juscelino Cabral, primeiro suplente.

Para o presidente do diretório municipal, José da Silva Neto, o Peninha, este é mais um momento importante para que o PPS trace seus objetivos, visando entre outros o direcionamento para as eleições, quando certamente teremos candidatos aos cargos em níveis locais, estadual e federal. "Temos nomes de grande importância que poderão ser apontados para as próximas eleições e para tal, iniciaremos essa discussão desde já", afirmou.

Ele destacou ainda que a direção estadual já sinalizou que existem espaços a serem preenchidos por Dourados.

"Como aconteceu na eleição municipal, o partido além de nos autorizar a escolher o melhor caminho, desta vez já nos colocou em posição de apontar nomes, podendo ser em quaisquer dos cargos que teremos no próximo pleito", acentuou.

