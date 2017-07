Preço da gasolina varia de R$ 3,59 a R$ 3,99, diz Procon

O Procon de Dourados realizou terça e quarta-feira pesquisa de preço do combustíveis. Foram pesquisados 36 estabelecimentos na cidade e Distritos. O menor preço encontrado na gasolina comum foi de R$ 3,590; na gasolina aditivada foi de R$ 3,759; no etanol o menor preço praticado foi de R$ 2,750; no diesel comum foi de R$ 3,190; e no Diesel S10, R$ 3,290. (Confira pesquisa com preços ao final do texto)

A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 3,590) e o maior preço (R$ 3,999) é de 11,4%; na gasolina aditivada, a diferença entre o menor preço (R$ 3,759) e o maior preço (R$ 4,099) é de 9,04%; no etanol, a diferença entre o menor (R$ 2,750) e o maior preço (R$ 3,299) é de 19,96%; no Diesel comum, a diferença entre o menor (R$ 3,19) e o maior preço (R$ 3,790) é de 18,81%; e no Diesel S 10, a diferença entre o menor (R$ 3,29) e o maior preço (R$ R$ 3,89) é de 18,24%.

O preço médio encontrado na gasolina comum foi de R$ 3,847; na gasolina aditivada era de R$ 3,924; no etanol foi de R$ 3,034; no diesel comum foi de R$ 3,455; e no Diesel S10, R$ 3,581. E, o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 3,590) é 0,257 centavos mais barato que o preço médio praticado (R$ 3,847) nos postos de combustíveis de Dourados.

Pesquisa do preço de combustíveis realizada pelo Procon no dia 07 de junho apontava que o preço médio da gasolina comum era de R$ 3,652, diante do que, em comparação ao preço médio constatado na pesquisa atual (R$ 3,847), resulta na verificação da alta do preço médio da gasolina comum em 5,34%. Já o preço médio do etanol, na pesquisa do dia 07/06/2017, era de R$ 3,018, e, em comparação ao preço médio da pesquisa atual (R$ 3,034), verifica-se que houve alta do preço médio do etanol em 0,53%.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 16 a 22/07/2017, o preço médio da gasolina, em Campo Grande, era de R$ 3,178, e, em Ponta Porã, era R$ 3,575, já o preço médio do Etanol, em Campo Grande, era de R$ 2,733, e, em Ponta Porã, era de R$ 3,071.

O PROCON informa que os consumidores poderão exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina, teste esse que será feito pelo próprio funcionário do posto de combustível na frente do consumidor.