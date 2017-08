Mutirão faz 50 carteiras e dá entrada a 200 seguro-desempregos no 1º dia

Balaço mostra que no primeiro dia de atendimento ao trabalhador em Dourados, nesta segunda-feira, foram emitidas 50 novas Carteiras de Trabalho e Previdência Social e atendidos 220 casos de entrada com pedido do seguro desemprego. Até amanhã (2), a Prefeitura e o Ministério do rabalho esperam atender igual número, dentro das necessidades imediatas que foram interrompidas com a desativação da Central de Atendimento.

A prefeita Délia Razuk inspecionou, na manhã desta terça-feira (1), juntamente com o superintendente do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) em Mato Grosso do Sul, Vladimir Benedito Struck, os trabalhos do mutirão de atendimento oferecido em parceria pelo Município e a Superintendência para atender às demandas dos trabalhadores em Dourados, no espaço disponibilizado pelo Pavilhão de Eventos ‘Dom Teodardo’, ao lado da Prefeitura.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Rose Ane Vieira, o serviço de atendimento ao trabalhador é o embrião para a criação da Agência Municipal de Emprego, proposta da prefeita Délia Razuk para concentrar, em um único lugar, as necessidades relacionadas com a emissão de carteiras de trabalho, requerimentos do seguro desemprego e o banco de emprego, visando à colocação de pessoas no mercado de trabalho.

PROCEDIMENTOS

Os interessados em obter a primeira via da Carteira de Trabalho devem apresentar documentos pessoais, como RG, CPF, certidão de nascimento (se solteiro) ou de casamento e comprovante de residência e, no caso de segunda via, também o número do PIS e da Carteira de Trabalho, além de boletim de ocorrência justificando essa necessidade.

Para requerer o Seguro Desemprego, o trabalhador precisa apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência, guia de recolhimento, termo de rescisão e comprovante (opcional) do saque do FGTS.

fonte dourados agora