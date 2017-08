Prefeitura entrega reforma do posto de saúde da Jaguapiru

A prefeita Délia Razuk entregou na tarde desta terça-feira (01), a reforma e ampliação do prédio do Posto de Saúde da aldeia Jaguapiru, localizado ao lado da escola Tengatui Marangatu. A obra foi iniciada no ano passado e os pacientes passaram a ser atendidos em uma sala improvisada nas proximidades da unidade.

Mesmo sendo a prefeitura a executora da obra, a administração e manutenção do prédio, mobiliários e equipamentos do posto são de responsabilidade da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), do governo federal. Tanto que o prédio com a obra concluída foi repassado pela prefeita Délia ao Dsei/MS (Distrito Sanitário Especial Indígena), representado por José Teixeira Rodrigues.

O integrante do Dsei agradeceu pela conclusão da obra a explicou que a partir de agora o Distrito Sanitário vai trabalhar para colocar o posto novamente em funcionamento. Ele acredita que no período de 15 dias a população já deverá voltar a ser atendida no local.

Participaram do ato, além da prefeita e dos secretários municipais Renato Vidigal (Saúde) e Tahan Mustafa (Obras), representantes da saúde indígena federal, o vereador Silas Zanatta, lideranças da aldeia Jaguapiru e Bororó, e Wilson Matos, da Coordenadoria de Assuntos Indígenas.

A prefeita Délia Razuk falou da satisfação em poder estar entregando uma obra que ficou por tanto tempo em execução e lembrou que a partir do momento em que for colocada em funcionamento, a comunidade indígena poderá ser atendida com dignidade. “É um espaço praticamente novo com estruturas adequadas e com ar condicionado nas salas”, disse a prefeita.

Délia destacou também algumas ações do município nas aldeias, além da saúde, citando o trabalho com a agricultura familiar, educação, principalmente no transporte escolar, esportes e todo o trabalho social que é executado pela prefeitura.