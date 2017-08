No Parque II, Prefeitura efetua remendo profundo em rua

As frentes de trabalho do tapa-buraco realizado pela Prefeitura de Dourados através da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) têm encontrado situações bastante precárias de ruas na periferia da cidade. E os problemas são enfrentados com atuação incisiva e trabalho de qualidade.

É o caso da rua José Josino Salgueiro, no Parque das Nações II, acesso ao Canaã IV. Em um trecho considerável, a frente de trabalho da Semop efetua o remendo profundo, que é a recomposição de parte da base da malha asfáltica. “É um serviço demorado e dispendioso, mas que resulta em um reparo de qualidade. Atuamos agora na região do Parque, nas ruas que têm fluxo de transporte coletivo e onde alguns buracos estavam bem grandes. É um trabalho que avança e que vai sendo visto”, disse o secretário Tahan Sales Mustafa.

Além da atuação no Parque das Nações, o secretário ressaltou os trabalhos já realizados em pontos importantes e as atuações nos mais variados bairros. A rua Cafelândia e o bairro Campo Dourado na região sul, a rua Ponta Porã e a rua Iguaçu na região norte, além da equipe itinerante, foram citados como exemplos do trabalho de recuperação. “Importante ressaltar que o ‘pente-fino’ mesmo deve ocorrer tão logo as novas licitações estejam concluídas. Quero ter mais equipes que vão focar em regiões específicas e terminar todas as ruas, paralelas e transversais”, explicou.

O secretário ressaltou a contribuição importante que a estiagem de mais de 50 dias deu ao serviço. No entanto, a água ainda tem ocasionado alguns empecilhos, como quando populares lavam as calçadas e despejam a água na rua, impedindo que as equipes executem o remendo. “Nestes casos, quando possível nós tentamos remover a água. Mas na maioria das vezes tem que retornar quando estiver seco. Aí é contar com o bom senso dos douradenses”, finalizou.

O procedimento de recuperação do asfalto conta com a escarificação da área danificada, a limpeza e reestruturação da base e a aplicação da massa quente, um dos pontos mais positivos do trabalho.