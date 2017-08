Educação redistribui estagiários da educação infantil (Ceim's).

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria de Educação, tem reorganizado os quadros de estagiários e professores nos Ceim’s (Centro de Educação Infantil Municipal). A medida visa atender com qualidade a demanda de alunos de cada unidade e ainda, redirecionar os investimentos da pasta.

A secretária de Educação, Denize Portollan, esclarece que a gestão Délia Razuk, por meio de análises do trabalho prestado por cada unidade, redistribuiu o número de estagiários, que chegou a alcançar o total de 850 e agora conta com 500, em média.

Em julho, por conta do início do período de férias, ocorreu a rescisão de contrato de todos os estagiários, tendo em vista já esta reformulação do serviço prestado à comunidade.

“Como exemplo, tínhamos Ceim’s com 120/130 crianças, com 14/15 estagiários, um número elevado. Tínhamos também Ceim’s com mais de 300 alunos com menos estagiários. Diante de estudo, notou-se que a distribuição não estava a contento. Fizemos a reorganização e todos os Ceims já estão com seus estagiários dentro de sua demanda”, conta.

Foram designados pela Secretaria dois estagiários por turma para atuação no Berçário 1 (0 a 1 ano), um estagiário por turma para o Berçário 2 (1 a 2 anos), um estagiário por turma no Maternal 1 (2 a 3 anos).

A Secretaria de Educação continua realizando reuniões com os coordenadores dos centros para avaliar a designação de mais estagiários para as unidades que contarem com tal necessidade.

Ainda conforme a secretária Denize Portollan a administração realiza a ação tendo em vista a Lei 080 do Comed (Conselho Municipal de Educação de Dourados) onde afirma que “em qualquer faixa etária as funções de educar e cuidar deverão ser exercidas pelo professor, acompanhado por um auxiliar em período integral”.

Nesse aspecto, ela destaca que as unidades de Dourados contam com o reforço de dois estagiários em cada berçário 1, ou seja, se tem dois berçários no Ceim, são dois estagiários por turma para não sobrecarregar o professor.

Também dentro do foco da qualidade do ensino infantil, a Prefeitura de Dourados chamou 184 concursados até o momento para o trabalho nestas unidades.

A secretária destaca ainda que os encaminhamentos dados pela gestão Délia Razuk visam ao melhor aproveitamento do orçamento da pasta. “Temos que trabalhar com gestão e responsabilidade. Os salários dos profissionais da Educação estão em dia e os centros estão de parabéns pelo trabalho oferecido”, destacou Denize.