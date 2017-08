Dourados pode ter verba federal para estradas vicinais

O secretário de Planejamento Urbano de Dourados José Elias Moreira foi recebido na manhã desta quinta-feira pelo ministro da Agricultura Blairo Maggi, em Brasília. Na pauta da reunião, diversos projetos e o pedido de recursos federais para investimentos nas estradas vicinais do município.

José Elias explicou ao ministro que a preocupação da administração Délia Razuk é manter as estradas rurais em perfeitas condições de tráfego, visando o escoamento da produção para a cidade e outros centros.

“Levamos ao ministro Blairo, projeto que desenvolvemos com base no georreferenciamento feito pela Embrapa e solicitamos uma rubrica no orçamento da União para a pavimentação asfáltica e cascalhamento de estradas importantes da nossa zona rural”, conta José Elias, lembrando que os projetos foram entregues ao chefe de gabinete Coronel Castilho, durante a agenda do ministro interino da Agricultura em Dourados, em maio.

O secretário também esteve no gabinete do senador Waldemir Moka (PMDB) e solicitou do coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso que encaminhe junto aos demais representantes do Estado, emendas parlamentares destinando recursos para a execução de projetos em várias áreas.

José Elias tratou ainda sobre medida provisória do governo que prorroga o prazo de cinco anos para a CCR MS Via executar as obras de ampliação da BR-163, em toda a extensão da rodovia em Mato Grosso do Sul, cujos serviços foram paralisados pela concessionária e devem ser retomados a partir da publicação da medida do governo.

O secretário pleiteou junto aos órgãos competentes que ao serem retomados os serviços que, no trecho que contempla Dourados, seja dada prioridade à construção dos viadutos e passarelas previstos no projeto e também às vias marginais, de acesso às propriedades e empreendimentos.