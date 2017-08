Firjan classifica Dourados com "boa gestão" entre municípios em 2016

O IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal) divulgado ontem (10) classificou Dourados com uma 'boa gestão' fiscal no ano passado, quando a cidade ainda era administrada por Murilo Zauith (PSB). De acordo com o relatório, o município assinalou 0,6283 pontos, registrando conceito 'B', que vai até 0,8 pontos. No total, são quatro classificações e o pior é o conceito 'D', ou situação crítica.

A nível de Estado, os números colocaram Dourados no 13º posto entre as melhores gestões de recursos. Já quando o assunto é o Brasil, a cidade aparece no 420º lugar. Foram pouco mais de 4,7 mil municípios avaliados.

No relato com os dados do ano passado, o município conseguiu classificação 'A' no quesito liquidez, ou seja, excelência para honrar os seus compromissos, teve bom desempenho em receita própria e custo da dívida pública, porém, o gasto com pessoal não gerou destaque positivo, ficando numa posição intermediária.

Outro ponto bem abaixo da média nacional foi em relação a investimentos, onde Dourados registrou conceito 'D', que é de gestão crítica.

Entre os municípios sul-mato-grossense, Costa Rica é o único que se destaca a nível de Brasil. O cidade ficou no 13º lugar e tem no mandato de Waldeli Rosa (PR) o pagamento de 16º salário aos professores e vem chamando a atenção de outros gestores.

O município excelência no país é Gavião Peixoto (SP). Campo Grande foi classificada como a pior em gestão entre as Capitais do país.

Índice Firjan

O índice Firjan é uma ferramenta de controle social que tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, possibilitando maior aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, bem como o aperfeiçoamento das decisões dos gestores públicos quanto à alocação dos recursos.

