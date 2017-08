AMATTOS - 22 anos Fortalecendo os laços familiares

AMATTOS

Fundada em 15 de agosto de 1995, a AMATTOS (Associação da Família Mattos) tem sido um importante instrumento de integração e socialização entre os milhares de descendentes da família espalhados por diversos Estados, países vizinhos e até mesmo em outros continentes.

BRASÃO FAMÍLIA MATTOS

Precursora na organização das atividades e eventos familiares ao longo destes 22 anos, a Amattos exerce um papel fundamental para a consolidação dos encontros anuais dos Mattos como um dos maiores eventos familiares do Brasil, estreitando os laços afetivos e a interação entre os parentes de diversas regiões.

Realizar encontro da família Mattos era um sonho acalentado por muitos dos primeiros Mattos que chegaram em Dourados. Após o falecimento de um deles em 1994 – o Coronel Juca de Mattos – seus netos Rozemar Mattos Souza e José Carlos Cimatti Pereira mentalizaram integrar a família através de grandes reuniões e em 15 de agosto de 1995 já com as fichas cadastrais impressas aconteceu a primeira reunião do então denominado “Projeto Família Mattos” que teve a presença dos já citados e do Engenheiro Alceu Brum de Mattos e do Advogado Wagner de Matos Olmedo.

No mesmo ano foi realizada a segunda reunião e só no inicio de 1996 a terceira já com a presença de 17 membros da família, dentre eles o atual Presidente de honra da entidade Alkindar Mattos Rocha.

Esta reunião serviu para definir a data do primeiro grande almoço da família que aconteceu em maio de 1996 nas dependências da ASSEM em Dourados. Face ao sucesso do almoço aconteceu em 14 de novembro de 1996 o primeiro Encontro da Família Mattos no CTG com a presença de mais de 1000 pessoas.

No ano seguinte aconteceu o 2º Encontro e logo após foi dada forma jurídica ao movimento, criando de direito a AMATTOS – Associação da Família Mattos, que nasceu forte, organizada em três cidades do Mato Grosso do Sul, uma do Rio Grande do Sul e uma da Argentina. O primeiro Presidente da Associação foi o Advogado Rozemar Mattos Souza. De 2003 a 2005 a AMATTOS foi presidida por Celso Carvalho do Amaral e novamente por Rozemar de 2005 a 2009. posteriormente foi presidida por José Roberto Mattos, o Beto Mattos, de 2009 a 2013 no biênio seguinte voltou a presidi-la o fundador da entidade. de 2015 é Presidida por Lurdinha Mattos. As reuniões e os encontros com certeza atingiram o objetivo pretendido pelos idealizadores do evento: integrar a família, promover a alegria, dar a dimensão atual dos Mattos e mostra o feito dos antigos, transmitir a fé e união de geração em geração.

Pesquisas comprovam que o tradicional encontro dos Mattos já se tornou a maior festividade familiar do país. Até hoje, não há registros de que no Brasil seja realizado outro encontro familiar que reúna mais de 1.500 pessoas Atualmente, a Amattos conta com mais de 6 mil associados. Deste número, mais de 2 mil são da cidade de Dourados.

Breve Histórico dos Mattos

Manoel de Mattos Pereira é tido como o primeiro Mattos deste tronco a chegar ao Brasil, no ano de 1750 em Laguna-SC. Veio logo após assinatura do Tratado de Madri, na colonização Açoriana, projeto da Coroa Brasileira para povoar o sul do país, principalmente as regiões de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Naquela região a família começou a aumentar com o casamento de Manoel com Quitéria Rosa de Jesus. Quitéria nasceu em Enseada do Brito. Eles tiveram os seguintes filhos:. Joaquim de Mattos Pereira, João de Mattos Pereira, Antônio José de Mattos, José de Mattos Pereira e Ignácio José de Mattos Pereira que nasceu em 1792 e faleceu em 7/outubro/1856.

Em Vila Nova-SC e São Domingos das Torres, hoje Torres-RS nasceram os filhos e netos de Manoel e Quitéria, sendo que em torno de 1870 parte da família mudou-se para a região das missões no Rio Grande do Sul, especificamente no povoado de Rincão de São Pedro, atual de Distrito de São Luiz Gonzaga. Foram a convite de Padres Jesuítas, ainda teimando na preservação da quase extinta civilização dos Sete Povos das Missões, convenceram estes Mattos a descer para a região, fincando raízes em São Luiz Gonzaga (RS).

Nesta Querência cravaram o nome na história, participando ativamente do crescimento do povoado, tomando parte em Revoluções, atuando na politica, ocupando cargos quer como Militar ou politico, como foi o caso de Manoel de Mattos Pereira Sobrinho (conselheiro) e Ponciano de Mattos Pereira (neto de Manoel, o primeiro a chegar no Brasil) que foi o 1º Intendente (Prefeito) de São Luiz Gonzaga, tomando posse logo após a proclamação da República e permanecendo no cargo até o ano de 1895.

Mas a mesma politica que empolgou os Mattos do Rincão de São Pedro fez, poucos anos depois, grande parte deles, a buscarem uma nova querência, desta feita atravessaram o Rio Uruguai, a Argentina, entraram no Paraguay e chegaram finalmente no sul do Mato Grosso uno, espalhando-se por Ponta Porã, Amambai e Dourados.

Nestas localidades os Mattos além de mostrarem espirito de pioneirismo, buscaram participar de todas as ações que representasse progresso e assim foi que em 1912 o Major Ponciano de Mattos Pereira foi eleito o primeiro Prefeito de Ponta Porã e em 1914 foi o responsável pela instalação do Distrito de Paz de Dourados.

Logo no inicio, os Mattos constituíram-se na maior família da pequena localidade. Em 1935 Dourados transforma-se em Munícipio com a participação de 08 membros da Família Mattos na Comissão de Emancipação.

O chefe do clã dos Mattos, José de Mattos Pereira, nascido em 22 de julho de 1828, no Curato de São Domingos das Torres – RS, faleceu pouco tempo depois da chegada, em 1904.

Aqui os Mattos fizeram história, não há como falar da história de Dourados, quer seja antigamente ou na atualidade, sem mencionar a família Mattos. A importância de um para o outro é imensa. Dourados precisou dos Mattos para engatinhar, dar os primeiros passos, correr e se agigantar. Parte da Família Mattos, quando decidiu dar novo rumo à sua trajetória no Rio Grande do Sul, precisou, sem dúvida, de Dourados para fazer os laços se expandirem.

Rozemar Mattos

Henrique Mattos