Caged registra alta na geração de empregos em julho em Dourados

Dados disponibilizados na terça-feira (15) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) através do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), mostram que Dourados voltou a fechar mês com saldo positivo em se tratando de postos de trabalho.

Se em junho foram abertas 160 novas vagas, em julho são mais 139.

No mês passado foram 1.776 admissões em diversas frentes. Já o número de pessoas deixando o trabalho com carteira assinada foi de 1.637.

Entre os setores que mais empregaram na cidade estão alimentador de linha de produção, auxiliar de escritório e armazenista.

Já os cargos de açougueiro, motorista de caminhão e operador de caixa apresentaram queda no saldo publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No comparativo do ano, o saldo mostra que foram criados 347 novos empregos formais no município.

Região

Ainda conforme os dados do Caged, o saldo positivo de empregos também se refletiu na microrregião de Dourados, composta por 15 cidades que fazem parte do entorno. Foram em julho 3.830 pessoas com a carteira de trabalho assinada e 3.306 demitidos, saldo de 524 postos.

No Mato Grosso do Sul o Ministério do Trabalho constatou 18.591 admissões e 20.418 demissões, saldo negativo de 1.827, um dos piores do país.

Já no Brasil houve aumento no mesmo período, quando foram abertos 35.900 vagas de trabalho.