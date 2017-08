Estudantes criam projeto para ajudar mulheres com câncer

Em outubro do ano passado, as estudantes do Ensino Médio da Rede Nota Dez, Elisandra Almeida, Sofia Espinosa, Nathalia Febo e Luana Moreno fizeram, pela primeira vez, um evento que viria a ser um projeto de sucesso.

O projeto, batizado Malliá (cabelo em grego), nasceu da vontade de ajudar mulheres com câncer. As meninas contam que faltavam perucas em Dourados e, devido a outros gastos com o tratamento do câncer, não eram prioridade.

O desejo de fazer algo foi levado ao Colégio e recebeu o apoio da professora Luisane Fagundes e da coordenadora Pedagógica Cássia Lage. Juntas optaram por fazer um show de talentos integrando os alunos e com todos os lucros voltados para o Malliá.

A criação do show foi o ponta pé e, a partir daí, outras idéias surgiram incrementando o evento beneficente. Diversos artistas se apresentaram com música, dança, artes marciais, aula de zumba com o educador físico Anderson Mader e cortes de cabelo com Alex Xavier e Carla Nogueira, do salão Beleza Única. Diversas mechas

"O momento mais gratificante foi as entregas, ver as lágrimas de alegria derramadas por guerreiras", disse Luana, uma das idealizadoras do projeto. A partir desse ano o Malliá está no calendário escolar e a responsabilidade em movimentar é dos estudantes do Ensino Médio. Foi um sonho que cresceu e as integrantes têm esperança em obter mais apoio para a segunda edição do projeto que deve acontecer em outubro deste ano. (Colaborou Luana Moreno)

fonte dourados agora