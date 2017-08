Prefeitura regulariza a presença dos Bombeiros no aeroporto

A prefeita Délia Razuk assinou na manhã desta quinta-feira (17) convênio que regulariza a presença do Corpo de Bombeiros no Aeroporto Municipal ‘Francisco de Mattos Pereira’ com equipe permanente durante a realização dos voos comerciais, operados pela empresa Azul Linhas Aéreas.

Na verdade, o Corpo de Bombeiros já atua desde 2012 no aeroporto e, neste período, sempre prestou o atendimento de acordo com as necessidades do serviço, como testemunhou a prefeita ao agradecer a dedicação da equipe.

O comandante do 2º Grupamento de Bombeiros de Dourados, tenente coronel Flávio Pereira Guimarães, reconheceu que a administração atual não hesitou em assumir a questão do aeroporto. Segundo ele, a parceria produtiva estabelecida entre as partes agora ganha mais consistência, com a regularização das responsabilidades.

Pelo convênio firmado, a Prefeitura mantém trabalho integrado com o Corpo de Bombeiros no aeroporto. Questões técnicas adicionais, como a participação dos militares em curso de manutenção dos equipamentos e da estrutura para trabalharem com segurança serão encaminhadas como prioridade.

O diretor do aeroporto, Juliano Domingos, informou que atualmente a demanda envolve um volume de cerca de 5 mil passageiros/mês e que, com essa regularização, a Prefeitura resolve ‘questão crucial’ de segurança. “Para nós a presença efetiva do Corpo de Bombeiros no aeroporto sempre foi questão de prioridade”, concluiu a prefeita Délia Razuk.

Participaram do ato de assinatura do convênio e do plano de atuação do 2° GBM no Aeroporto, também, os secretários de Obras, Tahan Sales Mustafa, de Serviços Urbanos, Joaquim Soares, de Agricultura Familiar, Landmark Ferreira Rios, de Governo, Patrícia Donzeli Bulcão, o diretor da Agetran, Carlos Fábio dos Santos e a procurador Lourdes Benaduce.