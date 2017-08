Agetran tem atuado em todo o municipio

A Prefeitura de Dourados, através da Agência de Transporte e Trânsito de Dourados (Agetran), tem atuado em todo o município com atividades que contemplam vários seguimentos da sociedade. São palestras e auxílios aos alunos das redes de ensino, implantação de sinalização vertical e horizontal nas principais vias da cidade e participação em reuniões importantes para decisão de atuação da Agência.

Dirigida por Carlos Fábio, a Agetran tem se empenhado em cumprir com as determinações da prefeita Délia Razuk, e os encaminhamentos têm sido positivos. “A Agetran tem por objetivo fomentar ações que melhorem o trânsito. Quando você escolta, dá palestra, sinaliza, você cumpre com este papel. É isto que estamos fazendo e vamos avançar com o apoio e com as determinações da prefeita”, disse o diretor.

Na quarta-feira, ações educativas e de proteção à alunos e educadores ocorreram na escola Nelson de Araújo, solicitadas pelo diretor, coordenadores e professores da instituição. Os agentes conduziram os alunos até ao Ceper do II Plano. Lá, as crianças desenvolverem diversas atividades referentes ao terceiro bimestre e tiveram uma palavra também dos agentes, sobre a importância da consciência no trânsito.

Ainda em relação à educação, as ações da Agetran contemplaram, recentemente, escolas e Ceim’s. Em uma das atividades de proteção aos alunos realizada pelos agentes, a instituição contemplada foi a creche André Luiz. “Temos necessitado das ações da Agetran, porque o trânsito está violento. Com a presença dos agentes, os motoristas respeitam muito mais. Temos mais de 150 alunos. Isto é importante”, disse a coordenadora, Josefina Capilé.

Fomentando atos importantes, na manhã de quinta-feira o diretor da Agetran assinou, com a prefeita e o comandante do 2° Grupamento de Bombeiros, tenente coronel Flávio Pereira Guimarães, o convênio que regulariza a presença do Corpo de Bombeiros no Aeroporto Municipal Francisco de Mattos Pereira, gerido pela Agetran.

Na terça, uma das reuniões para organização da Semana do Trânsito em Dourados já movimentou as instituições que devem ser parceiras. Carlos Fábio recebeu representantes da Guarda Municipal, SEST/SENAT, Guarda Mirim, Secretaria de Educação, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito.

“Com todas as dificuldades existentes, temos encontrado caminhos para cumprir com nosso objetivo. O trânsito tem apresentado redução de índices e queremos crer que, parte disto pode ser creditada ao trabalho que Agetran executa”, finalizou o diretor.