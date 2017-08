Propostas se dividem quanto a violência escolar

Para o procurador, devido a definições do Eca (Estatuto da Criança e do Adolescente), as crianças e adolescentes estão "super protegidos", o que gera neles o senso de impunidade e deixa maior a possibilidade de que cometam atos infracionais posteriormente.

"O vereador trouxe um projeto substitutivo na verdade, de acordo com o original apresentado em Campo Grande, que foi a primeira capital do país a ter uma lei municipal orientando o seu sistema educacional a incluir a reparação de danos dentro do elemento escolar e as relações da escola", diz Harfouche.

Duas proposições diferentes quanto a forma de tratar a violência escolar são debatidas em Dourados. Uma é proposta pelo vereador Elias Ishy (PT) dentro da "Justiça Restaurativa" e outra pelo vereador Sérgio Nogueira (PSDB) com "reparação de danos". Na última, o intuito é aderir ao Proceve (Programa de Conciliação para Prevenir a Evasão e a Violência Escolar) de autoria do procurador Sérgio Harfouche, que ministrou em audiência pública na Câmara Municipal de Dourados sobre o projeto nesta sexta-feira (18).

"O projeto original aquele foi aprovado na Câmara Municipal de Campo Grande e diversas outras cidades é o que se adequa a proposta do vereador Sérgio Nogueira com a reparação de danos. O anterior mas que é um plágio do projeto que nós apresentamos, pois usa os mesmos termos. E esse projeto que foi apresentado inicialmente, ele distorce a finalidade para tirar a reparação de danos, coloca que a escola vai conversar com o aluno se ele bater no professor, se ele pichar a escola, ou outra ação neste formato. É bom o diálogo, mas é preciso reparar o dano, sujou vai limpar, quebrou vai consertar’, destacou.

O vereador Elias Ishy defende a implantação da Justiça Restaurativa, aprovada pela ONU (Organização das Nações Unidas), sendo "diferente da atual que é falida e tem como base a punição das pessoas".

"Nosso projeto busca que não se puna meramente uma criança, mas além disso. Entendemos que além de se sujar ela limpar, ela tem que ser recuperada para não sujar mais", diz.

Ele destaca que a iniciativa para recuperar seria feita através de círculos de diálogos, no qual pessoas preparadas pela justiça irão conversar com o infrator tendo em vista a conscientização.

Tal projeto foi apresentado também em audiência pública na Câmara Municipal de Dourados, em junho deste ano. Katy Braun do Prado, coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ/MS), explanou sobre as ações, relembre aqui.

Ainda quanto as "reponsabilidades" aplicadas no Proceve, o vereador Sérgio Nogueira destacou que essas seriam previamente debatidas com a comunidade escolar e com os pais dos alunos. Ele afirmou que a aceitação da pauta por parte da maioria dos profissionais de educação tem sido bastante positiva e espera uma aprovação em breve.

"Hoje nós temos um alto índice de professores com doenças provenientes da indisciplina escolar- depressão por exemplo- e essa ação contribuiria nesse sentido e na construção do caráter dos indivíduos. Uma vez que esse projeto vai ser debatido em audiência pública, será submetido aos vereadores e aí vai para o plenário para posterior discussão e aprovação, esses tramites não tem prazo, mas esperamos que ao longo de setembro pudéssemos ter uma conclusão", diz.

**Polêmica **

Recentemente o debate do Proceve em Dourados gerou polêmica, quando os pais ou responsáveis foram convocados para uma audiência pública, no Douradão.

A convocação com designação de que em caso de falta, a mesma deveria ser justificada à direção/ coordenação sob pena de multa de três a 20 salários mínimos, gerou debate na sociedade e fez com que o estádio ficasse lotado na data do encontro.

A "chamada aos pais" foi inclusive comparada a de uma condução coercitiva – quando uma pessoa é levada obrigatoriamente a prestar esclarecimentos- por deputados estaduais.