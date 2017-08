Temperaturas voltam a subir apos chuva e frio em Dourados

Depois de dias chuvosos e do frio, a terça-feira (22) promete ser um dia de temperaturas em elevação no Estado. Ainda no começo da manhã, o clima deve ficar friozinho. Em Dourados, por volta das 6h30, temperatura de 12 °C e nuvens esparsas no céu.

De acordo com o Clima Tempo, as temperaturas sofrem ligeira elevação, especialmente à tarde, pois o sol aparece entre poucas nuvens. Pode ocorrer névoa seca e a umidade diminui no período da tarde, especialmente nas cidades do nordeste de Mato Grosso do Sul.

O dia será de tempo parcialmente nublado a claro no Estado. As temperaturas ficam entre 11 °C e 30 °C. Em Dourados, a previsão é a mesma, com máxima de 25°C. A umidade relativa do ar e de 54%

A partir da quarta-feira (23), o dia estará com poucas nuvens, as temperaturas permanecem elevadas e a umidade relativa do ar a tarde deve atingir valores próximos de 30%.