Exército vai executar obra de ampliação do aeroporto de Dourados

A parceria que vai entrar para a história do município de Dourados incumbirá o Exército Brasileiro da execução das obras de ampliação do Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira. Esta é a informação divulgada nesta quarta-feira pela prefeita Délia Razuk, que recebeu no gabinete o general da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Lourenço William da Silva Ribeiro Pinho, com a participação do secretário de Planejamento, José Elias Moreira.

Esta é a primeira vez que a maior cidade do interior do Estado será contemplada com o trabalho da entidade máxima da segurança nacional, fruto da busca por parcerias, executada pela administração. O Exército Brasileiro, através de Termo de Execução Descentralizada (TED), será responsável pela execução de toda a obra, estimada em investimentos de R$ 40 milhões, que vai permitir aumentar a extensão e largura da pista, aumento do pátio de aeronaves e reconstrução do terminal de passageiros e base do Corpo de Bombeiros.

A prefeita Délia Razuk comemorou o andamento das tratativas, que tiveram o secretário José Elias à frente, e falou da importância dos trabalhos em parceria que garantirão a Dourados avanço estrutural. “É fantástico poder contar com vocês, uma instituição séria, que trabalha com excelência. Estruturar nosso município, algo que esta ampliação nos dará, é dar oportunidade de mais crescimento ao município, o que é nossa meta”, disse a prefeita.

O general da 4ª Brigada agradeceu a oportunidade de colocar em prática o projeto a pedido do Executivo Municipal. Para Lourenço Willian, a execução da obra pelo Exército Brasileiro permitirá avanços incomparáveis para a região. “É uma oportunidade de mostrar o Exército ainda mais presente, de qualificar mão de obra, de deixar investimentos no município, enfim, grandes dividendos para o contexto local”, disse. O general ainda ressaltou a oportunidade de novas parcerias, não só para Dourados, mas para a região em diversos campos da evolução tecnológica, a própria engenharia e as comunicações. “Por ser a primeira vez desta atuação, rompe-se um ciclo e criam-se novos horizontes, com progresso, com integração”, disse o general.

O comandante da Brigada vislumbrou, inclusive, a anexação de um projeto para construção de um posto de carga, com inclusão de uma estação para desembaraço aduaneiro da Receita Federal. “A análise é simples. Estamos mais perto que Assunção [Capital paraguaia] em relação à fronteira”, analisou.

Segundo o secretário de Planejamento, tanto a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) quanto a Secretaria de Aviação Civil (SAC) elaboram o projeto que estará concluído até 30 de setembro, quando será encaminhado à Secretaria de Planejamento. “O projeto detalhado será enviado no fim de setembro. O Exército fará toda a obra e, nisto, é importante ressaltar a qualidade, eficiência e transparência desta nobre instituição”, disse José Elias.

Outro ponto positivo, segundo o secretário, é a celeridade de todo o processo que evita a confecção de licitação, por ser uma obra executada por órgão ‘do Governo para o Governo’. O início das obras, segundo tratado na reunião, é para 2017 com previsão de término em 24 meses. Segundo o general Willian, é provável que o seja o Centro de Instrução de Engenharia de Construção (CIEC) e 2º Batalhão Ferroviário do Exército em Araguari (MG) os responsáveis pela execução, mas a mão de obra será local. “A exemplo de outros grandes empreendimentos em todo o Brasil, o Exército Brasileiro está orgulhoso de contribuir com Dourados”, finalizou o general.

José Elias e o general Willian citaram as tratativas sobre o projeto que tiveram em Brasília, nos ministérios respectivos e com o Comando do Exército. A prefeita Délia agradeceu a visita e o empenho dos envolvidos em manter o compromisso com Dourados nas atitudes. “O impacto social desta obra é muito grande. Temos o prazer de contar com o Exército na obra que será rápida”, finalizou a prefeita.