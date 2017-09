3º Festival de Flores de Holambra abre nesta sexta-feira em Dourados

O Lions Clube de Dourados abre nesta sexta (1º de setembro) o 3º Festival de Flores de Holambra (SP), a Expoflor. A renda arrecadada com a venda das flores nos onze dias do festival será revertida para entidades filatrópicas da cidade.

Um estande foi montado no calçadão da praça para abrigar uma variedade de mudas de plantas ornamentais, frutíferas, flores, rosas, além de bonsais embalados para presente e outros vasos com preços variados.

As orquídeas, como sempre, serão as que mais vão chamar a atenção dos visitantes. Estarão à venda pelo menos 15 espécies diferentes, cada uma mais exótica que a outra. Todas as mudas vêm de orquidários.

O presidente do Lions Clube de Dourados, Alcides Roberto Pereira, diz que serão 600 metros quadrados de estande, ambiente confortável para receber os visitantes durante a feira que prossegue até o dia 11. Todas as atividades do Lions têm como contrapartida atender a população carente.

Além da Expoflor, o Lions realiza no decorrer do ano várias ações, como o Banco de Cadeira de Rodas, que empresta os equipamentos para quem não pode comprar ou alugar, mas necessita. Também promove festas, bailes, bingos e eventos, todos com lucros voltados a entidades filantrópicas e ações sociais da própria entidade.

Lions

O clube é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com atividades voltadas a serviços comunitários, humanitários, educacional, cultural, beneficente e filantrópico. Em outubro, o Lions comemora 61 anos de existência em Dourados e 101 anos de fundação no mundo. A sede do clube é localizada na Rua Iguaçu, 20, no Bairro Aurora, próximo ao Parque Alvorada.

Fonte Dourados Agora