Renato Câmara quer PMDB forte para eleições de 2018

O deputado estadual Renato Câmara irá conduzir os rumos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) em Dourados nos próximos dois anos. Ele foi eleito no início da noite desta sexta-feira (01) durante a convenção do Diretório Municipal e tem como meta o fortalecimento da legenda, a mobilização dos militantes e a reaproximação com a população. "Estamos dando um passo importante no fortalecimento do PMDB douradense. Temos um compromisso com o desenvolvimento da cidade e ele passa pela construção um diretório bem estruturado, com bases sólidas", afirmou o parlamentar, que já dirige o partido há dois anos como presidente da comissão provisória.

Renato Câmara ressaltou a importância do PMDB na política nacional ao longo da história. Segundo ele, a sua gestão também está empenhada em promover o resgate da legenda, que deverá passar por modificação na sigla, e poderá ser novamente denominada Movimento Democrático Brasileiro (MDB). "Nossa missão é de grande responsabilidade, pois estamos à frente de um partido profundamente identificado com o resgate dos valores políticos", disse Câmara.

O deputado destacou, ainda, que o partido está preparado para assumir os novos desafios que Dourados exige. Segundo ele, as lideranças locais, tanto as históricas, quanto as novas, trabalham em consenso para implementar um novo processo de crescimento e fortalecimento do partido.

"Dentro de um processo muito democrático vamos construir juntos um partido cada vez mais forte, sempre partilhando juntos dos mesmos ideias vividos pelos heroicos companheiros que lutaram contra a ditatura pelo MDB e levaram o pais às eleições diretas", destaca.

De acordo com Câmara os desafios são grandes em Dourados e o PMDB vai encarar com vontade e determinação todos os desafios. "A proposta é tornar o partido mais forte, visando um melhor desempenho nas urnas nos próximos pleitos eleitorais. Com a nossa força, a força da mulher e a força dos jovens, vamos conquistar os espaços necessários para fazer as mudanças que a nossa cidade precisa".

O novo presidente do Diretório Municipal do PMDB de Dourados enfatizou que seu mandato pretende conclamar a população de Dourados para participar de novas práticas políticas que estejam fundamentadas e ideias e propostas voltadas para a construção de uma cidade melhor, mais próspera e voltada para o atendimento da população. "Queremos aumentar o número de filiados, mas também queremos oferecer condições para que eles sejam ouvidos e que contribuam efetivamente para o fortalecimento da nossa legenda", destacou o parlamentar. Atuamento o PMDB de Dourados conta com mais de quatro mil filiados. Renato Câmara reafirmou o compromisso de continuar trabalhando pelo crescimento do município, ressaltando a sua importância no contexto estadual. Segundo ele, suas ações na Assembleia Legislativa são pautadas pela defesa de projetos que enaltecem ainda mais a cidade enquanto pólo de desenvolvimento econômico, social e cultural.

Além do Diretório Municipal, o partido elegeu as diretorias dos seus segmentos PMDB Mulher e PMDB Jovem. Cada diretoria é formada por 60 membros. Renato Câmara destacou a ativação desses segmentos como muito importantes para renovar e oxigenar o partido, de modo que se cumpra a necessidade de uma política moderna, capaz de atender os anseios da sociedade.

Congratulações da China

A convenção do PMDB de Dourados aconteceu no Clube Nipônico, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2621, no centro da cidade e reuniu lideranças políticas, como vereadores, e representantes dos diretórios municipais do municípios que fazem parte da Região da Grande Dourados. Além disso, o evento contou com a participação do senador Waldemir Moka e dos deputados Junior Mochi (presidente da Assembleia Legislativa), Antonieta Amorim e Eduardo Rocha.

De Pequim, capital da República Popular da China, o deputado federal Carlos Marun, que acompanha o presidente da República, Michel Temer em visita oficial, mandou congratulações. Segundo ele, o diretório do PMDB de Dourados está em boas mãos, sob o comando de Renato Câmara.