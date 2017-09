Campanha Saindo do Sufoco do Procon reforça caráter de orientação

O Procon de Dourados está preparando a realização da 3ª. edição da campanha ‘Saindo do Sufoco’ que, neste ano, será realizada entre os dias 11 e 29 de setembro, mobilizando empresas do comércio, instituições bancárias, serviços de telefonia e demais interessados em receber orientações sobre como harmonizar as relações quando se trata de Economia doméstica.

A primeira edição da campanha, realizada em 2015, atendeu 437 consumidores em busca de tentativas de acordo com credores. O resultado foi que 95% dos casos que chegaram ao Procon resultaram em negociação de dívidas. Na segunda, 220 consumidores foram atendidos no ano passado, e 96% dos casos tiveram negociação positiva. Esses índices foram possíveis porque as empresas se engajaram no projeto oferecendo facilidades a quem estava disposto a pagar as contas em atraso.

A campanha é mais uma oportunidade que o Município oferece para que os consumidores possam renegociar débitos e realizar acordos com vantagens em descontos dos juros e multas, de acordo com as regras dos contratos efetuados.

O diretor-interino do Procon, Lenilson Almeida da Silva, lembra que a campanha será deflagrada no dia 11, data em que é celebrado os 27 anos da implantação do Código nacional de Defesa do Consumidor.

Segundo ele, a proposta para a edição deste ano é reforçar o caráter de orientação ao consumidor sobre como evitar o super-endividamento. “O consumidor recebe informações de como controlar gastos, analisar as reais necessidades antes de fechar uma compra e como controlar o orçamento doméstico”, afirmou.

AÇÕES

Além da realização dessa campanha específica, o Procon de Dourados mantém o ritmo de ações fiscalizatórias visando à adequação de preços por parte dos comerciantes em relação às tabelas de propaganda, o controle quanto aos produtos com prazo de validade vencido, a organização do tempo nas filas de banco, e o levantamento de preços de combustíveis, gás de cozinha, material escolar e da cesta básica de alimentos, entre outras tarefas.

Só em 2017, até o dia 11 deste mês, as equipes do Procon realizaram 7.481 atendimentos, dentro do objetivo de harmonizar as relações entre empresas e consumidores.

Por ASSECOM (Prefeitura Municipal de Dourados)