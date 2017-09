Abertura da Semana do Trânsito ressalta consciência e respeito mútuo

A solenidade de abertura da Semana de Trânsito ocorrida nesta terça-feira (19) na Câmara Municipal de Dourados serviu para resgatar o sentimento de união e consciência para um trânsito melhor na maior cidade do interior do Estado. Com o tema “Minha Escolha Faz a Diferença”, a Semana do Trânsito foi aberta com a palestra proferida pelo diretor presidente da Agetran de Campo Grande, Janine de Lima Bruno.

Janine falou sobre o trabalho realizado à frente da Agência de Trânsito na Capital e ressaltou que ‘é o momento de dar as mãos’ para conquistar objetivos no trânsito, com a parceria de gestores, usuários e toda a sociedade. “Trânsito é coletividade. Todos temos que fazer nossa parte para fomentar uma cultura de trânsito pacífico e respeitoso. Sem melindres, sem preciosismo, o trânsito precisa de união”, resumiu o palestrante.

Agradecido pela presença de Janine em Dourados, o diretor presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados, Carlos Fábio, falou das ações que a Agetran ministra em Dourados, com vistas a manter queda dos índices e contribuir para uma sinalização robusta, correta e em bom estado. “Em 8 meses temos trabalhado com união e com garra. Dia e noite. Por determinação da prefeita Délia Razuk, que planeja uma cidade acolhedora e segura do ponto de vista também do trânsito”, disse.

Com o tema “Minha Escolha Faz a Diferença”, a Semana do Trânsito foi aberta com a palestra proferida pelo diretor presidente da Agetran de Campo Grande, Janine de Lima Bruno – A. Frota

O secretário de Planejamento, José Elias Moreira, deu mostras de que esta união, pregada pelos respectivos diretores das Agetran’s de Dourados e da Capital, já ocorre na prática, pelo menos entre a Agetran e a pasta que ele dirige. “Importante para todos que haja um planejamento integrado, e temos trabalhado com a Agetran. O foco é trabalhar e aferir direção quando o assunto é a mobilidade urbana de Dourados. Mesmo em meio à crise que atinge tantos locais, não perdemos o foco”, avaliou.

Por motivos de agenda, a prefeita Délia Razuk não esteve na solenidade, mas encaminhou uma mensagem. Segundo Délia, que sempre tem ressaltado o caráter de compromisso das ações no trânsito, toda e qualquer atividade que melhora o trânsito, melhora a qualidade de vida das pessoas e impacta positivamente em toda a estrutura do município. “Se cuidamos do nosso trânsito temos uma cidade melhor para quem nos visita, temos uma saúde menos impactada, pessoas mais felizes. Isto é muito importante”, considerou.

Representando o Detran, o diretor regional do Departamento em Dourados, Aparecido Dias Duarte ressaltou os números comparativos entre os primeiros 8 meses de 2016 e o mesmo período em 2017, com queda nos acidentes, mortes e feridos. “Há 11 anos eu dirijo esta regional e sempre temos a Prefeitura como parceira. Ressalto aqui os dados divulgados no mês de agosto, que são positivos”, disse, lembrando que a Semana do Trânsito é o momento de resgatar o pensamento em prol de um trânsito melhor.

O vereador Junior Rodrigues, ressaltou o papel fundamental que a Semana do Trânsito representa, que é fomentar a educação, base de tudo e, claro, de um trânsito melhor. “É muito gratificante ver as ações de educação que ocorrem e ver os alunos das escolas presentes aqui nesta solenidade”, disse.

Com plenário lotado, a abertura da Semana teve participação de comitiva da Agetran, representantes do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, ainda os vereadores Carlito Heleno, Olavo Sul e Jânio Miguel, e os secretários de Obras Públicas, Tahan Sales Mustafa, e de Planejamento, José Elias Moreira, e alunos de escolas estaduais. A programação da Semana do Trânsito já acontece desde sábado e prossegue até a próxima terça-feira, dia 26.