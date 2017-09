Ação social sobre Outubro Rosa e Setembro Verde são debatidos durante durante sessão

Em menção ao mês de conscientização do câncer de mama a médica oncologista, Junia Thirzah Gehrke fez uso da tribuna livre durante a sessão ordinária desta segunda-feira (25), realizada no Plenário da Casa de Leis, para falar sobre a importância da realização de exames preventivos de mama e colo do útero. Ela também explicou sobre 1ª Ação Social, que será realizada no dia 30 de setembro, na Praça Antônio João, cujo objetivo é tratar sobre a prevenção ao câncer na mulher.

"É importante a realização dos exames, pois eles auxiliam no diagnóstico precoce da doença e na cura. Busco o apoio da Casa de Leis, principalmente nesse evento que busca informar a população da importância do diagnóstico precoce da doença. A ação contará com a realização de vários exames, além da abertura do Outubro Rosa", disse a médica.

Já sobre a comemoração ao Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos o médico Luiz Antonio Bittencourt, nefrologista e coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), e também a enfermeira Ludelça Dorneles dos Santos, que também faz parte da Comissão, falaram sobre o "Setembro Verde", mês da doações de órgãos e abordaram ainda ação de conscientização que será realizada na quarta-feira (27), na Praça Antônio João.

"Pedimos o apoio dos vereadores para a divulgação da ação. Neste ano montamos a Comissão e, com esse grupo ainda pequeno já realizamos muito, mas contamos com apoio das autoridades competentes para ampliar nosso projeto", disse o médico.

O vereador e vice-presidente da Casa de Leis, Sergio Nogueira (PSDB), enfatizou as ações que serão realizadas tanto para a conscientização de doação de órgãos quanto a abertura do ‘Outubro Rosa’.

"É importante a conscientização da população tanto em relação aos exames preventivos para o câncer, quanto para doação de órgãos que salvam várias vidas. No que depender de nós, vamos buscar recursos. Contem com essa Casa de Leis", pontuou o vereador.

Os vereadores Marçal Filho (PSDB), Alan Guedes (DEM), Junior Rodrigues (PR), Pedro Pepa (DEM) também discorreram sobre a importância das duas ações que foram explanadas na tribuna livre. Indicações e requerimentos Cido Medeiros (DEM) solicitou a administração municipal à revitalização do campo de futebol do Jardim Guaicurus e também fiscalização da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) como forma de conscientização e orientação dos condutores por estacionarem na faixa amarela na Rua Monte Alegre.

Sergio Nogueira (PSDB) requereu um caminhão de coleta de lixo para atender moradores do Cidade Jardim.

Já Bebeto (PR) indicou a reforma completa de banheiros públicos localizado no Parque Antenor Martins no Jardim Flórida e ainda operação tapa-buraco na Rua Ivinhema entre a Avenida Hayel Bon Faker e a Rua Coronel Ponciano.

Cirilo Ramão (PMDB) solicitou a instalação de um toldo, ventilador e troca de bebedouro e manutenção da sala de inalação para o Posto de Saúde do Jardim Piratininga e ainda a troca dos bancos do campo de futebol do Jardim Cachoeirinha.

Jânio Miguel (PR) indicou limpez, manutenção e reposição do alambrado no Parque Ambiental Victelio de Pelegrin e também solicitou a pavimentação asfáltica para as vias dos bairro Altos do Indaiá e Jardim das Primaveras, que não foram contemplados com asfalto.

Braz Melo (PSC) solicitou operação tapa-buracos na Rua Pedro Celestino entre as ruas Monte Alegre e Olinda Pires de Almeida e ainda a substituição das lâmpadas da iluminação pública dos bairros Ipê Roxo, Alvorada I e II.

Olavo Sul (PEN) indicou com urgência limpeza geral da pista de caminhada no prolongamento da Avenida Marcelino Pires e limpeza e roçada em todos os postos de saúde do município.

Silas Zanata (PPS) pediu patrolamento e cascalhamento nos travessões do Barroso e da Paloma no Guassu e ainda uma retroescavadeira para a reserva indígena localizada no Pananbizinho.

Ramim (PDT) indicou a colocação de uma tenda no cemitério para a realização de missas durante o Dia de Finados e tapa-buraco na Rua Major Capilé, desde a Avenida Hayel Bon Faker até o final, no Jardim Maracanã.

Por Assessoria de Imprensa/PMD