Parque Antenor Martins recebe plantio de mudas de árvores

29/11/2017 -

A Prefeitura de Dourados por meio do Imam (Instituto do Meio Ambiente) iniciou nesta quarta-feira (29), o plantio de mudas de árvores no entorno da pista de caminhada do Parque Antenor Martins. Mais de 200 mudas de espécies serão plantadas no local, obedecendo as especificidades em relação ao solo, clima e correto desenvolvimento da planta. O objetivo é promover mais conforto à população e levar mais “verde” ao parque.

Conforme o diretor do Imam, Fábio Luís da Silva, biólogos e agrônomos do Instituto escolheram as espécies com base técnica e s pontos exatos de plantio foram direcionados, tendo em vista oferecer sombra aos usuários do parque que caminham todos os dias, mas também não atrapalhar a iluminação noturna, sendo colocadas no lado oposto das luminárias e entre elas.

“O parque conta com pista utilizada diariamente pela população para caminhada e corrida e vimos a necessidade de contar com mais sombra. O parque também vai ficar mais bonito. São árvores adaptadas ao clima de Dourados e voltadas para as características locais do terreno, com lençol freático bem atípico, sendo estas de porte médio e que logo se desenvolverão”, explicou. O diretor destaca ainda que a ação resultará em consequente redução do calor e substancial melhoria do microclima do local.

As mudas serão regadas e adubadas corretamente e receberão os demais cuidados para desenvolvimento saudável pela equipe do Imam. Neste aspecto, o diretor solicita que a população auxilie na preservação das mudas e denuncie qualquer ato de depredação.

“Nós vamos fazer nossa parte para logo contar com a sombra e um parque com mais vida e pedimos para a população se atentar no cuidado para não danificar o crescimento. Caso notem ação danosa às mudas, denunciem no Imam”, disse.

O telefone do Imam de Dourados para denúncias é o 67 3428-4970.