Lasanha de frigideira rápida, prática e saborosa; confira a receita!

Você quer preparar um prato com a assinatura de um chef de cozinha, mas não tem habilidade com as panelas? O chef Arthur Sauer, vencedor do Cozinha sob Pressão, ensina uma lasanha de frigideira digna da alta gastronomia. E a receita não tem erro: de fácil e rápido preparo, é perfeita para todas as ocasiões, desde um jantar no meio da semana até o almoço de domingo.

Quer mais? A praticidade é um destaque à parte, já que o prato é preparado em apenas uma panela. Com essa dica de chef, vai parecer que você gastou um bom tempo para fazer o jantar!

Ingredientes (rende 2 porções)

500 g de acém ou patinho moído Friboi

50 ml de azeite

2 dentes de alho moídos

1 cebola picada

600 g de molho de tomate

200 ml de água

1 cubo de caldo de carne

2 colheres de sopa de extrato de tomate

20 g de sal

10 g de pimenta-do-reino

massa de lasanha seca

100 g de mussarela

parmesão ralado

folhas de manjericão

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira alta. Nela, refogue o alho e a cebola até que fique transparente, coloque a carne moída e cozinhe até dourar. Adicione metade do molho de tomate. Acrescente a água, o cubo de caldo de carne amassado, o extrato de tomate, o sal e a pimenta-do-reino.

Deixe cozinhar por cerca de 10 minutos ou até que o molho de tomate engrosse. Retire a panela do fogo e comece a colocar as folhas de lasanha pelo lado do molho. Se necessário, quebre pedaços das folhas para preencher todo o fundo da frigideira.

Cubra o recheio com o restante das folhas da lasanha, espalhe a outra metade do molho de tomate com um pouco de sal e pimenta-do-reino. Jogue o queijo por cima, coloque folhas de manjericão e cubra a frigideira com a tampa. Cozinhe por 10 minutos em fogo baixo até que o queijo fique derretido e polvilhe parmesão ralado.