Carille exalta semelhança com Tite e diz: "Não sou interino. Sou treinador"

Depois de oito anos como auxiliar técnico do Corinthians, Fábio Carille foi efetivado como técnico da equipe para a temporada de 2017. Segundo ele, o torcedor por ficar tranquilo com o futuro do Timão. Entrega e organização não faltarão. A promessa do novo técnico, aliás, é de um trabalho muito parecido com o de Tite, multicampeão com o Alvinegro e agora na seleção brasileira.

– O torcedor do Corinthians pode esperar uma equipe muito organizada e com muita entrega. As linhas serão muito organizadas e a equipe compacta. É a mesma linha de trabalho do Tite. Meu estilo é muito parecido com o dele – falou o técnico do Corinthians.

Antes de ser confirmado pela diretoria corintiana como técnico efetivo do Timão, Fábio Carille comandou o time interinamente em duas oportunidades nesta temporada. Depois da saída de Tite e também após a saída de Cristóvão Borges. Nessa última passagem, aliás, o presidente Roberto de Andrade chegou a dizer que ele ficaria até o fim do ano. Mas contratou Oswaldo.

– Não foi surpresa, sabia que isso poderia acontecer em algum momento. Estou muito feliz. Sei do tamanho da responsabilidade e sei que as coisas podem andar diferente. Não sou mais interino, não sou mais treinador 'até ali'. Sou o treinador – comemorou Carille.

O treinador sabe do tamanho da pressão que está por vir ao assumir essa responsabilidade, mas se vê preparado para encarar os desafios de comandar o Timão.

– As coisas acontecem sempre no momento certo. Participei de tudo aqui nesses oito anos. Sei como é a política do clube. Conheço muito bem o grupo para dar sequência – completou.

Nos últimos dias, Carille já vinha participando das conversas com a diretoria sobre reforços. Mas o técnico não quer abrir quem são os nomes analisados.

– Temos tratado isso muito internamente – despistou.

O Corinthians vai realizar sua pré-temporada nos Estados Unidos, na disputa da Florida Cup. O Timão vai disputar também o Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Sul-Americana em 2017.

Por: Diego Ribeiro - http://globoesporte.globo.com/futebol