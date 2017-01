Destaque na Copinha, Carlinhos evita euforia e foca em título para o Timão

Após todos os jogos do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a cena se repete. Na ida ao vestiário, o atacante Carlinhos é parado por pelo menos um jornalista e concede uma entrevista. A fase do jovem de 19 anos explica a procura da mídia. Em quatro jogos disputados, ele marcou gols em todos. São sete no total, o que o torna artilheiro da equipe e o grande destaque do time no campeonato.

Mas apesar do assédio da imprensa e da torcida que vai ao estádio, Carlinhos não se deslumbra. As entrevistas que dá, ele garante não ver quando são veiculadas. O motivo? Foco na Copinha. Nesta sexta-feira, o Corinthians enfrenta o Coritiba, às 18h45 (de Brasília), no estádio Joaquinzão, pela terceira fase do torneio. O GloboEsporte.com acompanha o embate em Tempo Real, com vídeos.





– Para ser sincero, nem procuro muito ficar sabendo (da repercussão na mídia). Fico mais focado dentro do meu quarto, resenhando com meus parceiros. Para mim, não tem muita importância. É lógico que é gratificante para seu ego, mas prefiro mais focar na competição. Quando ser campeão e artilheiro, daí eu vejo as matérias. Peço para o nosso chefe aqui (bate nos ombros do assessor de imprensa do clube, Olavo Guerra) mostrar para mim as matérias (risos) – disse.

Carlinhos é um dos dois atletas que treinavam com o time profissional e foram puxados para defender o time na Copa São Paulo. O outro atleta é o volante Mantuan, que tem quatro gols na Copinha e procura seguir os passos de Paulinho e Renato Augusto.

Carlinhos, que tem 1,95m, chamou atenção do Corinthians em 2014 após alguns amistosos contra a equipe sub-17. Tem contrato com o Timão até 2020, mas o alvinegro ainda não pagou o Novorizontino pela compra dos 50% dos direitos econômicos do jogador.

Feliz com o momento do time e individual na Copinha, Carlinhos apresenta aos torcedores um lado que apenas os que convivem com ele conhecem.

– Eu gosto muito de brincar. Quem me conhece sabe. Eu ando mais brincando. Até em conversa séria eu passo brincando. A torcida tem que ver dentro de campo. Estou mostrando meu papel dentro de campo. Espero que eles estejam gostando – afirmou.

