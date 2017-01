Irmãs Williams farão final do Aberto da Austrália

As irmãs mais famosas do tênis mundial se reencontrarão na final do Aberto da Austrália depois de 14 anos. A primeira a se classificar nesta quinta-feira foi Venus Williams, que derrotou de virada a também americana Coco Vandeweghe (35), por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (3), 6-2 e 6-3. Já a caçula Serena Williams teve bem menos trabalho: precisou de apenas 50 minutos para vencer a croata Mirjana Lucic-Baroni por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-1

Ao confirmar sua vitória após 2h26 de partida, Venus jogou a raquete para cima e comemorou sua classificação para uma final de Grand Slam, o que não acontecia desde 2009, em Wimbledon. “Estou muito emocionada pelo tênis americano. Acredito que servi de inspiração para muitas pessoas”, afirmou a atleta de 36 anos, atual 17ª do mundo.

Serena, 2º do mundo e um ano mais nova, se disse contente por rever a irmã em uma decisão. “Uma Williams vai ganhar este torneio. Certamente eu quero ganhar a final, é maravilhoso ter sua irmã como rival, é incrível. Ela é meu mundo, minha vida. Estou muito feliz por ela, as duas estarem na final é o grande sonho virando realidade e não importa quem vença”, disse a hexacampeã Serena.

As irmãs já se enfrentaram 27 vezes, com 16 vitórias para Serena e 11 para Venus. O último encontro ocorreu nas quartas de final do US Open de 2015, vencido pela caçula. Das oito finais de Grand Slam disputadas entre as duas, Serena venceu seis. A última decisão em Melbourne foi em 2003, também vencida por Serena – Venus jamais foi campeã do primeiro Grand Slam do ano.

Na decisão, Serena poderá se isolar como a maior campeã Grand Slams, com 23 títulos. Atualmente, está empatada com a alemã Steffi Graf, com 22. Além disso, Serena terá chance de voltar à liderança do ranking mundial da WTA, ultrapassando a alemã Angelique Kerber, eliminada nas oitavas de final. Se perder a decisão, Serena ficará 235 pontos atrás de Kerber.

