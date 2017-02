Santos anuncia superávit de R$ 95 milhões em 2016, o maior da história

O Santos anunciou nesta terça-feira, em nota oficial, um superávit de R$ 95 milhões em 2016, o maior da história do clube segundo a diretoria. As demonstrações contábeis da última temporada foram encaminhadas ao Conselho Fiscal. Não há reunião marcada para apresentação do balanço aos conselheiros.

O Peixe ainda diz que reduziu as dívidas em 13,5% a curto prazo e 3,7% a longo prazo. A dívida bancária foi diminuída em 44%.

O patrimônio líquido acumulado do Alvinegro foi elevado em 20,2%. O clube diz que prevê "a continuidade da atual política de austeridade e a priorização do trabalho de formação e manutenção de equipes competitivas, à altura da grandeza do Santos".

Confira a nota oficial do Santos na íntegra:



"Apesar do cenário de dificuldades econômicas configurado no ano passado, o Santos FC obteve o maior superávit financeiro (Ebitda) de sua história, no montante de R$ 95 milhões, resultado do compromisso da atual Diretoria em continuar trabalhando em prol da recuperação das finanças do clube. Os números constam das demonstrações contábeis referentes a 2016, encaminhadas ao Conselho Fiscal, nesta terça-feira (31), em cumprimento ao prazo estatutário definido para envio das contas do exercício anterior. Resta apenas a conclusão do trabalho, em curso, da auditoria independente.



A obtenção do superávit permitiu ao clube promover uma sensível redução do montante de seu endividamento global. Os números indicam a diminuição de 13,5% nas dívidas de curto prazo e de 3,7% em longo prazo. Da mesma forma, o resultado positivo apurado no exercício permitiu a redução, em 44%, da dívida bancária.



O bom desempenho financeiro também refletiu positivamente no patrimônio líquido acumulado do Clube, que foi elevado em 20,2%. A adoção do plano estratégico para 2017 prevê a continuidade da atual política de austeridade e a priorização do trabalho de formação e manutenção de equipes competitivas, a altura da grandeza do Santos FC".

Por: Lucas Musetti - globoesporte.globo.com Santos, SP