A lenda viva: Tom Brady lidera virada histórica dos Patriots, bate recordes e leva o quinto Super Bowl

Se alguém tinha dúvida do legado de Tom Brady, o Super Bowl 51 acabou com qualquer uma. Em um desempenho histórico, o quarterback do New England Patriots escreveu para sempre seu nome na história da NFL, a liga de futebol americano. A impressionante façanha levou o camisa 12 a ser escolhido o MVP da grande final da NFL pela 4ª vez. Um recorde, superando a lenda Joe Montana.

Depois de ver o Atlanta Falcons abrir 25 pontos de vantagem, Tom Brady comandou uma reação histórica, bateu o recorde de jardas lançadas em uma decisão, com 466, e igualou Charles Haley como o maior vencedor do evento, com cinco títulos. A vitória por 34 a 28 aconteceu em uma prorrogação inédita, com uma superação incrível do jogador, que derrubou o MVP da temporada regular Matt Ryan e encarou uma defesa que lhe impôs cinco sacks no confronto.

Brady começou vivendo um inferno ao sofrer dois sacks ainda no primeiro quarto, um de Courtney Upshaw e outro de Grady Jarrett. O pesadelo do quarterback dos Patriots continuou e provocou erros de passe, chamadas equivocadas de jogadas, transformando seu time em uma presa cada vez mais fácil para a defesa dos Falcons.

Do banco, Brady viu seu rival se soltar aos poucos no jogo. Escolhido MVP da temporada na véspera do Super Bowl 51, Matt Ryan começou também de forma tímida. Chegou a ser sacado duas vezes também no primeiro quarto. O terreno desconhecido pesou para o quarterback, que apostou no jogo corrido dos Falcons no início, preocupado em minimizar os erros.

A estratégia funcionou. Primeiro, a defesa dos Falcons recuperou a bola em um fumble de LeGarrette Blount. Na sequência, Ryan acertou dois belos passes para o até então sumido Julio Jones, conduziu o ataque, e Devonta Freeman finalizou o ataque com uma corrida para o touchdown, abrindo 7 a 0 depois do ponto extra de Matt Bryant no começo do segundo quarto.

A porteira se abriu. Os Falcos não deram tempo para Brady e os Patriots se recuperarem. O calouro Austin Hooper fez a vantagem subir para 14 a 0 ao receber um belo passe de Ryan na endzone. Brady continuou vivendo um pesadelo. No fim do segundo quarto, na esperança de iniciar uma reação, foi interceptado por Robert Alford, que correu 82 jardas para mais um touchdown: 21 a 0. O único respiro dos Patriots aconteceu a três segundos do fim do período, com um chute de Stephen Gostkowski para reduzir a diferença para 21 a 3.

No intervalo, nem o show de Lady Gaga se mostrou capaz de inspirar os Patriots em uma reação. Tevin Coleman aumentou a vantagem dos Falcons para 28 a 3, recebendo mais um passe de Matt Ryan. A vida de Brady foi tão complicada, que mesmo quando finalmente conseguiu levar o time a um touchdown, marcado por James White, Gostkowski errou a chance do ponto-extra. Frustração de um lado, festa cada vez mais intensa do outro.

Com a desvantagem de 28 a 9, os Patriots tentaram um onside kick para recuperar a bola. Não deu certo. Os Falcons começaram mais um ataque da linha de 41 jardas, mas não conseguiram ir adiante nos dois minutos finais do terceiro período.

Para reagir, os Patriots precisaram contar com Brady em seus melhores momentos. Ele até tentou, mas novamente parou no peso-pesado Garrett. O gigante defensor dos Falcons conseguiu dois sacks seguidos sobre o quarterback, chegando a três, igualando o recorde do evento. Assim, ele impediu o touchdown no primeiro ataque do último quarto e obrigou o rival a apelar para o chute de Gostkowski, reduzindo a diferença para 28 a 12, ainda com 10 minutos de jogo.

Os Patriots não desistiram e conseguiram forçar um fumble de Ryan na linha de 25 jardas. O time finalmente aproveitou, e Brady acertou a mão para achar Danny Amendola marcar o touchdown. Na sequência, acertou a conversão de dois pontos com James White. Com seis minutos pela frente, o Falcons viram a diferença cair para 28 a 20 com seis minutos pela frente.

Em maior número, a torcida dos Patriots passou a gritar intensamente por defesa. O apoio funcionou. Os Falcons não pontuaram e deram a Brady uma chance de levar os Patriots a uma reação histórica. E ela aconteceu. O quarterback iniciou uma campanha de 91 jardas até o touchdown de James White e para a conversão de dois pontos nas mãos de Amendola para empatar o jogo em 28 a 28 a 57 segundos do fim, levando a decisão para a prorrogação.