Antes de volta do Spider, Dana aponta Anderson Silva o "Tom Brady do UFC"

A relação de Anderson Silva e Dana White sempre foi recheada de polêmicas. Nenhum dos dois nunca se privou de dizer o que pensava do outro. Mas o chefão do Ultimate sabe também reconhecer a importância do lutador brasileiro para o esporte, e para falar do ex-campeão dos médios fez uma referência a uma lenda de outro esporte, e que também está em atividade: Tom Brady, quarterback do New England Patriots e astro do futebol americano que no último domingo conquistou pela quinta vez o Super Bowl.

- O Tom Brady do UFC, se você entrar no top cinco ou se tornar um campeão mundial, é muito difícil fazer isso, você é um craque. Mas se eu tivesse que escolher um, seria o Anderson Silva. Se você olhar o que o Anderson Silva tem feito e o tempo que ele está no jogo e como ele cuida de si mesmo… Eu iria com Anderson - disse Dana White ao “TMZ”.

E se Tom Brady fez história nos últimos dias, quando conduziu sua equipe a uma virada histórica diante do Atlanta Falcons, em Houston, Anderson Silva tenta retomar o caminho das vitórias. O Spider voltará ao octógono no próximo sábado, no Brooklyn, em Nova York, quando enfrenta o americano Derek Brunson no UFC 208. O jejum de vitórias dura quatro anos, e Anderson Silva tem um cartel de 33 vitórias e oito derrotas.

UFC 208

11 de fevereiro, no Brooklyn (EUA)

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-pena: Holly Holm x Germaine De Randamie

Peso-médio: Anderson Silva x Derek Brunson

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Tim Boestch

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Jared Cannonier

Peso-leve: Dustin Poirier x Jim Miller

Peso-mosca: Ian McCall x Jarred Brooks

Peso-mosca: Wilson Reis x Yuta Sasaki

Peso-médio: Ryan LaFlare x Roan Jucão

Peso-leve: Nik Lentz x Islam Makhachev

Peso-pena: Rick Glenn x Phillipe Nover

Por: Combate.com Las Vegas, EUA