Estrangeiros elegem os escudos mais bonitos do futebol brasileiro; ranking

Você consegue admirar a beleza do escudo de um clube rival ao seu? Tarefa árdua, não? Por isso, o blog Pombo sem asa, na missão de escolher o emblema mais bonito do futebol brasileiro, saiu a campo para pegar a opinião de gente imparcial. Fomos atrás de 100 estrangeiros, a grande maioria sem qualquer ligação com nosso esporte, para ter um olhar diferente e que nos permitisse formar um ranking.



As feras Roberto Maleson, Renata Stuckert Vasconcellos, Cassius Leitão e Guilherme Marçal me ajudaram nessa. Fomos pegando opinião de estrangeiros - amigos de amigos, conhecidos de conhecidos, gente de todas as idades, profissões e nacionalidades - para formar um colégio eleitoral que nos alimentasse de dados para criar uma lista de preferências por beleza dos escudos.



A inspiração veio de material parecido que publicamos em 2015, quando o Cruzeiro ganhou como a camisa mais bonita do Brasil na opinião dos estrangeiros (relembre aqui). No ano passado, com ajuda de um mesmo número de jornalistas de todo os estados do Brasil, listamos os 30 maiores clássicos do país.

Cada estrangeiro votou nos três escudos mais bonitos na opinião deles, e levamos em conta as seguintes pontuações: 1º lugar - 3 pontos; 2º - 2 pontos; 3º - 1 ponto. Eles receberam - através de Facebook, Twitter, Whatsapp ou e-mail - uma imagem com os 64 escudos das Séries A, B, C e dos quatro clubes que subiram da C para D, com numeração de 1 a 64, sem o nome das equipes, para não influenciar qualquer escolha. A ideia foi ter a visão mais imparcial possível.





Com a soma da pontuação, deu Corinthians. O escudo do Timão foi o preferido entre os estrangeiros, superando o do Sport, Flamengo, Botafogo, Chapecoense e Vasco. Interessante notar que o escudo da Chape foi muito bem votado, e a apuração para este post foi feita antes da tragédia da Colômbia. Ou seja, não houve qualquer tipo de influência na imensa divulgação do escudo do clube catarinense para que ficasse bem posicionado.

Por: Bernardo Pombo - globoesporte.globo.com