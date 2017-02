DiaFabuloso: Vasco, enfim, anuncia acerto com atacante Luis Fabiano

Agora é oficial: depois de muita espera, Luis Fabiano foi, enfim, anunciado pelo Vasco. O atacante acertou sua saída do Tianjin Quanjian na última quinta-feira e nesta sexta foi confirmado pelo clube carioca. Os sócios do Cruz-Maltino foram os primeiros a serem informados oficialmente da contratação de Fabuloso. No começo do dia, o jogador de 36 anos já havia postado uma camisa do Vasco e a mensagem "A caminho da Cidade Maravilhosa". A expectativa é de que ele chegue ao Rio de Janeiro na terça-feira.

- Estou fechado com vocês, Vascão! - escreveu o jogador em suas redes sociais após o anúncio.

O atacante revelado pela Ponte Preta e ídolo do São Paulo chega para ser o oitavo reforço para o técnico Cristóvão Borges na temporada 2017 - antes chegaram Escudero, Muriqui, Wagner, Gilberto, Jean, Kelvin e Manga Escobar.

Negociação complicada

A negociação entre Vasco e Luis Fabiano acabou se estendendo em razão de problemas burocráticos. Apesar de desejar voltar ao Brasil, o jogador atingiu metas estipuladas no seu contrato para que ele fosse renovado automaticamente para 2017. Por isso, precisou negociar seu desligamento com o clube chinês. Para chegar a um acordo, Fabuloso atingiu um meio-termo com o Tianjin em relação a premiações que tinha direito e valores para receber no novo vínculo.

Diante do impasse, para não correr o risco de não contar com Fabuloso no Campeonato Carioca, o Vasco se adiantou e inscreveu o jogador no último dia permitido, mesmo antes da concretização do negócio. A inscrição, no entanto, ainda contém a pendência "transferência internacional". O clube carioca corre atrás de anexar os documentos restantes para conseguir regularizá-lo o mais rápido possível. Todos os exames médicos já foram realizados.

Durante a negociação na China, Luis Fabiano manteve a forma física com o personal trainer Eduardo Moreno, que voltou ao Brasil nesta semana. Neste período, a esposa do atacante, Juliana Paradela, esteve no Rio de Janeiro e aproveitou para procurar moradia na cidade.

Brilho no São Paulo, seleção brasileira e título na China

Na China, Luis Fabiano disputou 29 jogos Tianjin Quanjian e marcou 23 gols. Ele venceu o China League One, a segunda divisão local, e ganhou os prêmios de artilheiro e melhor jogador do campeonato.

Fabuloso, como ficou conhecido durante a carreira, tem grande experiência internacional. Além da China, atuou na França, pelo Rennes, em Portugal, pelo Porto - foi campeão mundial em 2004 -, e na Espanha, pelo Sevilla - bicampeão da Liga Europa em 2006 e 2007. Com a camisa da seleção brasileira, foi campeão da Copa América 2004 e da Copa das Confederações 2009, além de disputar a Copa do Mundo de 2010. Entre suas principais conquistas, também está a Copa Sul-Americana de 2012, vestindo a camisa do Tricolor paulista.

Por: GloboEsporte.com RJ