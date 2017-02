Descontraído, Oscar aprova "estreia" na NBA: "Não errei um arremesso"

Descontração! Esse foi o espírito de Oscar no dia em que fez a sua "estreia" na NBA aos 59 anos de idade, nesta sexta-feira à noite, quando ajudou o time do Leste a vencer o Oeste por 90 a 57, no Jogos de Celebridades do All-Star Game. Antes, durante e depois da partida em Nova Orleans, o Mão Santa não economizou nas brincadeiras, deu entrevistas falando que queria ganhar o prêmio de MVP, "reclamou" de ter jogado pouco tempo e no fim fez piadas.

Mas a verdade é que na parte séria mesmo, Oscar mostrou que continua com a mão calibrada e teve 100% de aproveitamento nos dois arremessos que tentou no jogo, marcando quatro pontos nos 11 minutos que ficou em quadra. Depois da partida, em meio a mais brincadeiras na frente das câmeras, aprovou a sua atuação no evento festivo da liga americana de basquete,

- Foi uma ótima estreia, ganhamos o jogo fácil, meti duas bolas, não errei um arremesso, peguei rebote, mudei a defesa duas vezes para zona e abrimos diferença no placar, isso que vale.- analisou o brasileiro.

Em seguida, o jeito descontraído de Oscar roubou a cena.

- Agora eu espero que esse tenha sido o meu último jogo mesmo, porque treinar para jogar pouco é muito mais difícil. Eu era a arma secreta do time, tão secreta que joguei só um pouquinho. Eu fiquei livre um monte de vez, mas não passavam a bola, ninguém me via, parece que eu tenho 1,50 metro, mas eu tenho 2,05 metros. Mas paciência. Agora falando sério, gostei muito de todas as homenagens, do jogo, da diversão - afirmou, aos risos.

Durante o jogo, Oscar foi bastante aplaudido e incentivados por familiares e amigos que acompanharam tudo da beira da quadra. Depois, feliz com a vitória, o Mão Santa deixou de lado a "decepção" por não ter sido escolhido o melhor jogador da partida e ainda deu um tênis autografado de presente para para Brandon Armstrong. Famoso por fazer imitações dos jogadores e publicar vídeos na internet, ele atuou no mesmo time de Oscar, marcou 16 pontos e pegou 15 rebotes e foi o MVP.

Por: Tiago Leme - http://sportv.globo.com Direto de Nova Orleans, EUA