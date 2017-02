Depois de Williams, Sauber revela imagens do carro da temporada de 2017 da F1

Depois de a Williams divulgar imagens do carro de 2017, foi a vez da Sauber mostrar como será o modelo deste ano. O time suíço divulgou na manhã desta segunda-feira fotos e informações do C36, carro que marca os 25 anos do time na Fórmula 1, e que será pilotado por Marcus Ericsson e Pascal Wehrlein na temporada atual. Além das mudanças previstas no regulamento (novas medidas do carro e dos pneus), a escuderia deixa de lado o amarelo usado nas últimas duas temporadas e adota o dourado, em contraste com azul. Outra novidade é a grande barbatana na parte traseira do C36.

Apesar de o projeto deste ano ter nascido do zero, de acordo com o próprio time, sem qualquer parte utilizada no modelo de 2016, o C36 usará motores Ferrari do ano passado. De acordo com Jörg Zander, diretor técnico do time, o propulsor de 2016 "é um sistema testado exaustivamente e com grande durabilidade" e muito conhecido pela equipe. Zander também afirma que o foco do projeto foi na estabilidade, em vez do ganho em pressão aerodinâmica (downforce).

Confira a data de lançamento dos carros de 2017: