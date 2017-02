Fabuloso tira onda com Guerrero, e Eurico provoca: “Carrasco do Fla"

Luis Fabiano chegou e entrou na onda da rivalidade entre Vasco e Flamengo. Em sua apresentação oficial pelo Cruz-Maltino, o atacante afirmou que tem mais gols que o rubro-negro Guerrero e deixou claro que gosta de rivalidade sadia (confira no vídeo acima). Ao seu lado, o presidente Eurico Miranda foi menos sutil e apostou que o Fabuloso, "a anos-luz" do peruano, será o carrasco rubro-negro.

- Espero que o Vasco vença. Simples e grosso. Não tem nenhuma rivalidade com o Guerrero, joguei contra algumas vezes. Ele defende o lado dele, eu defendo o meu. Vamos deixar bem claro que é Vasco contra Flamengo, não Luis Fabiano contra Guerrero. São idades diferentes, números de gols diferentes, tenho muito mais que ele, por sinal. É bom para o futebol fazer esse tipo de coisa, mas sem violência. Precisamos voltar a ter essa rivalidade tranquila, para promover o espetáculo – disse o Fabuloso.

Para Eurico, não há margem para comparação entre o novo camisa 9 cruz-maltino e Guerrero. Entre baforadas em seu característica charuto, o presidente cruz-maltino mostrou grande expectativa com a chegada do Fabuloso.

- Ele vai ser o carrasco do Flamengo. Ponto. Querer comparar Guerrero com Luis Fabiano? Vocês estão de sacanagem. Ele está a anos-luz do Guerrero – afirmou Eurico.

Calma para estrear

Na primeira resposta como jogador do Vasco, o atacante, diferentemente do que colocou Eurico Miranda nesta segunda, disse ainda estar fora de forma para encarar o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara - ainda sem local definido após veto de Juiz de Fora ao clássico.

- Todo mundo sabe que meu último jogo foi no fim de outubro. Fiquei dois meses de férias, no último mês tentei treinar, mas em condições precárias na China. Ainda estou sem tocar na bola, pretendo começar o mais rápido possível e adquirir a forma ideal, mas hoje, para jogar, ainda falta alguma coisa. Não estou 100%. Mas estou aqui para fazer esforço. Ainda é cedo para falar em estreia. Não custa concentrar com o time. Se o treinador achar que é bom para o grupo, por que não?

Veja outros tópicos da coletiva de Luis Fabiano:

Drama na China

Foi um período atípico na minha carreira. Nunca tinha passado por isso, ficar esperando por negociação. No ano passado o clube tinha me comunicado que provavelmente não ia contar comigo, buscaria novos jogadores estrangeiros na Europa. Fui com a certeza de que chegando na China iria rescindir e voltar para o Brasil. Ficou se arrastando, em determinado momento achei que teria que ficar. A bola não estava comigo, estava com eles. Graças a Deus deu tudo certo.

Recepção da torcida

Tudo que vem acontecendo para mim é muito especial. Nessa fase da carreira a gente não esperava que seria do jeito que está sendo a aceitação por parte do torcedor. Está sendo muito legal, de verdade. É uma coisa que vai marcar a minha carreira. Com certeza vou ser feliz no Vasco. Esse é o clube do Romário, por sinal, que sempre foi meu ídolo. É uma honra jogar no time que Romário jogou.

Artilheiro

Romário foi artilheiro do Brasileirão com 40 anos. Acho que ainda posso acrescentar alguma coisa ao time do Vasco. Não se desaprende a fazer gol. Procurei fazer o máximo possível de gols. Sempre procurei uma média de 50%. Se fizer 30 jogos, um número possível seria 15. Mas a meta é que o Vasco faça um bom ano.

Antigo carrasco do Vasco

Tenho muita sorte contra time carioca. Fiz gol no Vasco, mas também fiz oito no Flamengo, oito no Fluminense e sete no Botafogo. Espero que agora essa sorte venha com a camisa do Vasco também. Que eu possa fazer gols e retribuir. Chega de sofrer. Agora é só alegria.

Por: Felipe Schmidt, Fred Huber e Richard Souza - globoesporte.globo.com Rio de Janeiro