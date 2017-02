Herói no Dérbi, Jô celebra gol e exalta espírito coletivo: "Eu penso no grupo"

Jô precisou de 38 segundos para mudar a história do clássico entre Corinthians e Palmeiras, nesta quarta, na Arena, pela quinta rodada do Paulistão. O atacante entrou no lugar de Kazim aos 41 minutos do segundo tempo e, no primeiro lance que tocou na bola, marcou o gol da vitória do Timão por 1 a 0.

O atacante perdeu a posição para Kazim, após o turco marcar o gol da vitória contra o Audax, no último sábado, mas não perdeu o foco.



– A gente não pode abaixar a cabeça porque o professor optou por outra pessoa. Se eu ficasse chateado, não pensaria no grupo. E eu penso no grupo – disse Jô, no final do jogo.



– Aprendi muito com a vida. Muitas vezes pensei só em mim e só eu fui prejudicado. Estou em um grupo maravilhoso, que está querendo crescer. Hoje, pude entrar e com dois toques na bola fiz o gol. Toda essa torcida que agora está vendo que o time está crescendo e está bem.

O gol de Jô saiu após Maycon ter corrido para brigar pela bola com Guerra. O volante corintiano conseguiu o desarme e partiu em direção à meta adversária. Maycon teve que tocar duas vezes em direção a Jô até conseguir encontrar o atacante.

– Foi uma raça dele. Roubou uma bola perdida, acreditou. Eu ia puxar a orelha dele se errasse. Errou o primeiro. Em dois toques, deu para fazer o gol. Bola praticamente perdida...Hoje, a torcida mostrou que é conosco.



Foi o primeiro gol de Jô na Arena Corinthians. Na primeira passagem do atacante pelo clube paulista, a casa do Timão ainda era o Pacaembu.



– "Inexplicável, não tenho palavras para descrever. Contra o Santo André, não fiz o gol de pênalti. Agora, essa emoção muito grande..."

Por: GloboEsporte.com São Paulo