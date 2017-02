TJD anulará cartão de Gabriel e irá analisar cotovelada de Vitor Hugo

O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) vai anular o cartão vermelho recebido pelo volante Gabriel, do Corinthians, no clássico contra o Palmeiras, na última quarta-feira (22). Além disso, o presidente do órgão, Antônio Olim, vai pedir imagens da cotovelada de Vitor Hugo, do Palmeiras, em Pablo, no final do segundo tempo do dérbi.

O ofício que suspenderá a expulsão de Gabriel já está pronto e assinado por Olim. Nele, o presidente do TJD classifica o erro do árbitro Thiago Duarte Peixoto de falha "grotesca". Além disso, diz que existem "provas cabais e cristalinas, inclusive a declaração do próprio árbitro anunciando o equívoco" para conceder efeito suspensivo.

– Só estamos esperando a representação do Corinthians. Já deixei pronto e assinado – afirmou Olim.

Gabriel foi expulso por engano pelo árbitro, que se confundiu em falta feita, na verdade, por Maycon. O juiz assumiu o erro após o jogo e, nesta quinta, corrigiu a súmula do clássico.

Peixoto também ignorou a cotovelada de Vitor Hugo em Pablo (veja abaixo). Ele marcou a falta, mas não advertiu o palmeirense.

– Eu já pedi essas imagens para analisar – disse Olim, que pode denunciar o defensor.

