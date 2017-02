Vitor Hugo pede desculpas a Pablo após cotovelada: "Eu errei"

O zagueiro Vitor Hugo, do Palmeiras, pediu desculpas públicas a Pablo, do Corinthians, após acertar uma cotovelada no jogador rival em clássico disputado na última quarta-feira. O Alvinegro venceu o Dérbi por 1 a 0, e o defensor do Verdão acabou marcado por uma agressão ao adversário.

Arrependido, Vitor Hugo disse, em um vídeo publicado em uma rede social, que já conhecia Pablo anteriormente e admitiu o próprio erro. Segundo ele, sequer conseguiu dormir na noite seguinte à partida, tamanha a preocupação com o ocorrido.

– Fala, galera. Nem consegui dormir depois da situação do lance que aconteceu com o Pablo. Um cara que conheço há muito tempo atrás, sempre jogando contra, desde a época da Ponte (Preta), a gente sempre se encontrava. Nunca teve nada disso, ontem acabou acontecendo. Ser humano é passivel de erros. Eu errei. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Faz parte da vida. É um aprendizado, a gente aprende. Quero pedir desculpa publicamente a ele, a todos os familiares, torcedores que gostam de um futebol bonito, um jogo limpo, e não mereciam ver isso. Espero que vocês possam me perdoar. Vou trabalhar para isso não se repetir mais. Pablo, tamo junto! Já falei com você pessoalmente, peguei na sua mão, te abracei. Você sabe que é coisa do futebol. Vamos seguir e evitar que essas situações aconteçam – disse o zagueiro.

O presidente do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva), Antônio Olim, disse que vai pedir imagens do lance, e Vitor Hugo pode ser punido pelo acontecimento. O árbitro Thiago Duarte Peixoto marcou falta no lance, mas não advertiu o zagueiro do Palmeiras com o cartão amarelo.

Por: GloboEsporte.com São Paulo