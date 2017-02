Irmã de Léo Moura admite golpe de mais de R$ 130 mil em R. Augusto

Personagem principal na polêmica envolvendo Renato Augusto e Léo Moura, a irmã do lateral do Grêmio admitiu ter aplicado um golpe no meia. Livia da Silva Moura disse em depoimento à polícia que desviou pouco mais de R$ 130 mil do jogador. Ela também contou que forjou a assinatura de dois cheques que furtou do meia. As informações são do portal UOL.

A denúncia feita pelo meia da seleção brasileira e do Beijing Guoan, da China, acusava a irmã de Léo Moura de furto e estelionato de pelo menos R$ 200 mil. A confusão começou quando Renato Augusto e a esposa, Fernanda Klarner, chamaram Livia para organizar uma festa de um ano de casamento. Thiaguinho, Péricles, Belo, Rodriguinho e MC Marcinho foram os artistas contratados.

Depois da festa, o casal notou uma diferença de R$ 160 mil e também de duas folhas de cheque. Livia admitiu que furtou a primeira folha e preencheu com o valor de R$ 100 mil, falsificando a assinatura do jogador, para pagar o cantor Thiaguinho. Inicialmente ela teria sido informada de que o valor do show era de R$ 40 mil, mas teria sido avisada do custo de R$ 100 mil por uma funcionária do artista.

O segundo cheque furtado foi preenchido com o valor de R$ 10 mil. De acordo com Livia, isso se deu por causa de uma divergência entre o valor do show do cantor Belo informado ao meia (R$ 40 mil) e o que foi cobrado pelo artista (R$ 50 mil). A irmã de Léo Moura preencheu novamente o cheque forjando a assinatura do jogador.

No fim do depoimento dado à polícia, Livia calculou um prejuízo de pouco mais de R$ 130 mil. Neste valor não estão incluídos as folhas de cheque que ela furtou porque o dinheiro não chegou a ser retirado da conta de Renato Augusto.

Inicialmente, a família do jogador calculava o prejuízo em R$ 200 mil. Porém, a conta foi atualizada e o valor já chega a R$ 250 mil. Segundo a acusação, Livia não se apropriou do dinheiro desviado, mas também não comprovou o destino dele.

Por: GloboEsporte.com Rio de Janeiro