St-Pierre rasga elogios a Demian e o vê campeão dos meio-médios do UFC

O canadense Georges St-Pierre vai retornar ao UFC no segundo semestre deste ano após quase quatro anos longe do MMA, mas o fará no peso-médio, categoria acima daquela em que se sagrou campeão no passado. Mas nem por isso o lutador deixa de olhar para a divisão do meio-médios, em que foi dominante e onde acredita que um brasileiro tem tudo para ser o próximo campeão. Em entrevista ao “MMA Hour”, St-Pierre rasgou elogios a Demian Maia, hoje o número 3 do ranking da divisão que tem Tyron Woodley como dono do cinturão.

- Tem um cara na divisão meio-médio que, se tiver que fazer uma previsão, acredito que será o campeão. Não gosto de olhar para coisas antigas, mas acho que, como ele está agora, Demian Maia me parece muito habilidoso, e acho que ele conquistará o título. Acho que ele vai vencer o Masvidal, e acho que vai vencer o Woodley se o enfrentar. Ele está mais velho, mas está no auge. Ele está na sua melhor fase, e alcançou o "timing" entre o físico e a mentalidade em seu jogo. Ele é muito bom no que faz. Ele é como a lâmina de uma katana (espada de sabre japonesa). Acho que sua lâmina está muito afiada agora, perfeitamente polida. Vai ser muito difícil pará-lo agora.

Demian Maia soma seis vitórias em suas últimas lutas no UFC, e a última delas deixou St-Pierre impressionado. Em agosto do ano passado, no Canadá, o brasileiro faixa-preta e especialista no jiu-jítsu finalizou Carlos Condit com um mata-leão em menos de dois minutos de luta. A apresentação de Demian ainda foi premiada com o bônus de “Performance da Noite” na ocasião.

- Ele finalizou Carlos Condit. Ninguém nunca fez isso da maneira como ele fez. Fiquei chocado. Era como: “Oh, meu Deus, que diabos é isso?”. E ele ainda não tem uma disputa de título... Fiquei chocado. Ele fez algo que nunca foi feito antes. Me lembro de Carlos Condit, quando ele lutou com Robbie Lawler, e pensei que iria ganhar (a decisão foi dividida a favor de Lawler na disputa do título). Então, fiquei chocado com a maneira como Demian Maia tem se apresentado ultimamente. É incrível - completou o canadense.

Aos 39 anos, Demian Maia aceitou mais uma luta que não será pelo título. No dia 13 de maio, ele enfrenta Jorge Masvidal no UFC 211, em Dallas. Enquanto continua esperando uma oportunidade de buscar o título, o brasileiro agradeceu as palavras de St-Pierre.

- Que honra ouvir isso do St. Pierre! - escreveu Demian nas redes sociais.