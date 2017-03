Durou uma hora: ingressos para final do CBLoL em Recife estão esgotados

Falta agora só definir os finalistas. Os espectadores já compraram seus ingressos. Com pouco mais de uma hora de vendas, os bilhetes para a decisão do 1° Split do Campeonato Brasileiro de League of Lengeds (CBLoL) foram "pulverizados". Assim como nos anos anteriores, todas as entradas foram vendidas em pouco tempo - desta vez em pouco mais de uma hora de comercialização. Marcado para o dia 8 de abril, a decisão do CBLoL será realizada pela primeira vez Recife, no Classic Hall. A Riot Games não divulgou a carga total de ingressos.

Os ingressos custavam entre R$ 30 (meia-entrada) até R$ 80 (inteira mezanino). Os assentos são marcados. A competição ainda está na fase classificatória. Red Canids, Pain Gaming e INTZ já garantiram classificação para as semifinais, que vão acontecer nos estúdios da Riot Games, em São Paulo. Keyd Stars e CNB lutam pela última vaga nos playoffs.

O Classic Hall vai contar com Food Trucks durante todo o evento para a venda de alimentos e bebidas. Também haverá comercialização de produtos oficiais das equipes finalistas. Entretanto, o local não possui caixas eletrônicos para saque de dinheiro. A organização ressalta que existem estabelecimentos próximos do local que contam com este serviço.

O vencedor do 1º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) se classifica diretamente ao Mid-Season Invitational, que será realizado pela primeira vez no Brasil. É uma mudança em relação aos anos anteriores, quando o time precisava antes disputar o International Wildcard Invitational para conseguir uma vaga. O IWCI foi extinto. O MSI é o segundo maior torneio de LoL do planeta, atrás somente do Worlds, o Mundial da modalidade.