Sete encara o Corumbaense em duelo de "seis pontos"

O Sete de Dourados entra em campo para duelo de "seis pontos" contra o Corumbaense, hoje (8), às 20h15, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá. Terceiro colocado no Grupo B, os douradenses estão um ponto atrás do adversário e novo triunfo coloca a equipe na segunda colocação, além, é claro, de ficar mais próximo da classificação para a segunda fase.

A partida é válida ainda pelo primeiro turno, quando a Federação adiou o compromisso a pedido do Sete por conta do desgaste causado pela viagem a Recife para jogar a Copa do Brasil contra o Sport.

Para o compromisso desta noite, o técnico Mauro Marino não terá o meia Thiago Mattos e o volante Primo, poupados.

Em compensação, o volante Neto recuperado de contusão está de volta, assim como o lateral direito Bahia, que ficou de fora nos últimos jogos, porém, não tem a escalação confirmada no time titular, já que Tarracha entrou e desenvolveu um bom papel no setor.

O jogo terá arbitragem de Alan Lários Lezo que será auxiliado por Michelli Brito de Oliveira e Ygor Soares de Arruda. João Gilberto Fidias será o 4º árbitro.

Em 16 confrontos, são oito vitórias do Corumbaense, cinco empates e três vitórias do time de Dourados.

Após a partida, o Sete retorna para Dourados e já começa a pensar no Águia Negra, líder da chave com quem duela no próximo sábado, no Douradão, às 20h15.

Grupo A

Já pelo grupo A do Estadual e no estádio Morenão, em Campo Grande, o União/ABC faz o dérbi com o Operário às 20h15 em jogo que fecha a 6ª rodada. O compromisso foi adiado por conta da partida do Galo diante do Luziânia (DF) pela Copa Verde.

A equipe lidera com 10 pontos contra 08 do União, que se vencer, assume a liderança do grupo. No 1º turno, vitória do Operário por 4 a 0.

Em 15 confrontos na história, são oito vitórias do Operário, dois empates e cinco vitórias do União.

O jogo terá arbitragem de Rogério Gregório de Souza que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Erasmo Couto Ferreira. Hudson Muchiutti Hernandes será o 4º árbitro.