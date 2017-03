Herrera é expulso no 1º tempo, Kanté define, Chelsea vence United e avança à semifinal

Com um a mais em boa parte do jogo, o Chelsea não desperdiçou a vantagem númerica e está na semifinal da Copa da Inglaterra. Na noite desta segunda-feira, a equipe superou o Manchester United por 1 a 0 no Stamford Bridge para seguir vivo no torneio nacional.

Kanté, na segunda etapa, fez o único gol do jogo.

A partida ainda ficou marcada pela expulsão de Ander Herrera. O meio-campista espanhol recebeu o segundo amarelo aos 35 minutos do primeiro tempo após falta em Hazard. O lance também esquentou os ânimos ao ponto dos técnicos José Mourinho e Antonio Conte terem uma forte discussão na beira do campo.

O adversário do clube por uma vaga na decisão será o Tottenham, enquanto Arsenal e Manchester City se enfrentam no outro jogo. As duas partidas serão disputadas no estádio Wembley, no fim de semana dos dias 22 e 23 de abril. O Manchester United - que teve vários desfalques, entre eles Ibrahimovic - volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Rostov pela Liga Europa. O Chelsea volta a campo no sábado. O time enfrentará o Stoke City, às 12h, pela Premier League.

Após um começo forte do Manchester United, o Chelsea passou aos poucos a dominar o jogo. E em dois lances consecutivos, os Blues só não abriram o placar graças a De Gea. Primeiro, Hazard arrancou do meio de campo e chutou cruzado para o arqueiro mandar para escanteio. Na sequência, à queima-roupa, ele fez um milagre para evitar o gol de Cahill.

Aos 30 minutos, Ander Herrera fez falta em Hazard. O árbitro Michael Oliver interpretou como jogada de amarelo e puniu o espanhol. Como já carregava um cartão, o volante foi expulso da partida.

O lance também provocou um desentendimento entre os técnicos José Mourinho e Antonio Conte. Na linha lateral, os dois discutiram e precisaram ser contidos pela arbitragem.

Com um a menos, restou ao Manchester United defender bem e tentar esticar uma bola. Mas o Chelsea abriu o placar logo aos cinco minutos da segunda etapa.

Com paciência, o time rodou a bola no campo de ataque, até Kanté receber com o espaço suficiente para chutar de fora da área e abrir o placar.

O United até conseguiu uma escapada. E graças a Rashford. Sozinho no comando de ataque, ele recebeu um lançamento e, com um giro, se livrou de David Luiz. Arrancou em direção à área, colocou Cahill para dançar e conseguiu o chute, mas Courtois fez ótima defesa para impedir o empate.

Foi o único grande vacilo da defesa do Chelsea. Com um a mais, o time seguiu com bem mais posse de bola e ameaçou a meta de De Gea com outros chutes.